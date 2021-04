Ecuador.- VÍDEO: La votación de la segunda vuelta de las presidenciales de Ecuador transcurre con normalidad en España

11/04/2021 Una persona ecuatoriana residente en Cataluña vota en los comicios presidenciales de Ecuador en un pabellón de la Fira de Barcelona POLITICA EMBAJADA DE ECUADOR EN ESPAÑA



MADRID, 11 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El embajador de Ecuador en España, Cristóbal Fernando Roldán Cobo, ha destacado que la votación para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador está transcurriendo con normalidad en las distintas sedes habilitadas para el voto en España.



"El proceso electoral aquí en España se está desarrollando con absoluta normalidad. Tengo reportes de todos los recintos electorales", ha explicado Roldán en declaraciones a Europa Press. "Faltó algún delegado de alguna mesa, pero inmediatamente con los suplentes se ha arreglado", ha añadido.



El embajador ha explicado que son 179.000 ecuatorianos empadronados en España y está previsto que vote alrededor de un 40 por ciento. "A través de los diferentes medios de comunicación hemos invitado a los ecuatorianos a que ejerzan su derecho democrático", ha explicado.



Además ha pedido "respetar la opción mayoritaria del pueblo ecuatoriano". "Que quien no resulte vencedor sepa que es la mayoría del pueblo quien decide", ha subrayado.



El voto exterior supone un 3 por ciento del censo total, pero Roldán ha explicado que, a diferencia de en Ecuador, en el exterior el voto no es obligatorio, por lo que espera que el resultado del voto exterior "no sea determinante".



En cualquier caso ha advertido de que el resultado podría ser "ajustado" y ha apelado a la "sensatez" y al "sano juicio" a la hora de votar.



En Cataluña son 35.338 los ecuatorianos residentes llamados a votar en los puntos habilitados en Barcelona y Terrassa (Barcelona) entre las 9.00 y las 19.00 horas.



El pasado 7 de febrero Ecuador celebró la primera vuelta de las elecciones, en las que con un 80,9 por ciento de participación el candidato Andrés Arauz (Unes) obtuvo el 32,7% de los votos, mientras que Guillermo Lasso (Creo), obtuvo el 19 por ciento.



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



https://www.europapress.tv/internacional/559581/1/segunda-vuelta-presidenciales-ecuador-transcurre-normalidad-madrid



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06