Ecuador.- Ecuador cierra las urnas de la segunda vuelta electoral e inicia recuento para conocer al próximo presidente

Las primeras encuestas a pie de urna le otorgan la victoria al conservador Guillermo Lasso por encima de la opción correísta de Andrés Arauz



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) ha informado este domingo a las 17.00 horas (hora local) del cierre de las urnas de la segunda vuelta electoral en el país, con lo que comienza el recuento para conocer quién será el próximo presidente ecuatoriano.



A través de su cuenta de Twitter, el órgano ha dado las gracias a los ciudadanos por "contribuir al fortalecimiento de la democracia y ser parte activa de la vida política de Ecuador".



Por otro lado, tras el cierre de urnas se han dado a conocer los primeros resultados de las encuestas a pie de urna, en concreto de Cedatos,dados a conocer en su cuenta de Twitter, que otorgan la victoria al conservador Guillermo Lasso con el 53,24 por ciento de los votos frente al 46,76 por ciento del correísta Andrés Arauz, que quedó primero en la primera vuelta electoral.



Por otro lado, la encuestadora Clima Social no ha dado a conocer sus datos sobre la jornada ya que ha considerado que ha sido un empate técnico al ser la diferencia menor a un 3 por ciento, recoge 'Expreso'.



Debido al revuelo causado en la primera vuelta electoral tras conocerse unos primeros resultados preliminares por parte del CNE, que otorgaban el segundo lugar al un candidato que finalemente no ha estado en esta última contienda y las críticas derivadas de este actuar, el ente ya ha anunciado que no hará público el recuento rápido, por lo que solo se conocerá al futuro mandatario cuando se publique el conteo oficial.



Asimismo, después de que el indigenista Yaku Pérez quedara fuera de la segunda vuelta a pesar de que los resultados iniciales le posicionaban con la segunda opción más votada, el CNE ha insistido en que los únicos resultados válidos son los que se publican a través de sus canales oficiales, y que las encuestas a pie de urna "en ningún caso constituyen información oficial del escrutinio".



La transmisión de los resultados oficiales comenzará aproximadamente a las 19.00 horas, mientras que han hecho un llamado a "los candidatos, ciudadanía y a los medios de comunicación" a esperar que la autoridad electoral entregue los resultados oficiales.



La Organización de Estados Americanos (OEA) ha señalado que esta segunda jornada electoral ha transcurrido con mayor "fluidez", a pesar de que hubo "algunos retrasos en la mañana en la instalación de unas pocas mesas, menos que en la primera vuelta".