Cuba notifica 959 nuevos casos de covid-19 y la primera muerte de un niño

Varias personas con tapabocas caminan por una calle en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

La Habana, 11 abr (EFE).- Cuba notificó este domingo 959 nuevos casos de la covid-19 y 6 fallecidos, entre ellos una niña de 4 años, el primer deceso de un menor atribuido al nuevo coronavirus desde que se declaró la pandemia en el país caribeño hace un año.

El director nacional de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, detalló que la pequeña, fallecida el martes pasado, padecía un tumor abdominal, enfermedad que fue el motivo inicial de su ingreso en un hospital de La Habana el pasado 5 de marzo.

La isla acumula hasta la fecha 86.531 positivos y 459 muertes, según el reporte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

En medio de la actual tercera ola de la enfermedad -la peor hasta ahora-, en los 10 primeros días de abril se han registrado en Cuba 10.255 nuevos contagios y 34 fallecimientos.

Las 21.487 pruebas procesadas la víspera detectaron 953 contagios autóctonos y 6 importados.

Hoy se encuentran internadas en los hospitales cubanos 25.220 personas: 5.212 casos confirmados -32 en estado crítico y 22 graves-, 3.790 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.

Por provincias, La Habana -donde viven 2,2 millones de personas- sumó el sábado 521 nuevas infecciones y termina la semana con una media de más de medio millar por día, una tendencia que mantiene en los últimos meses y la ha convertido en el epicentro de la epidemia en el país.

Las autoridades de la isla dijeron esta semana que se aplicarían medidas de control más drásticas en la capital similares a las adoptadas para frenar el primer rebrote, pero hasta ahora no se han informado.

Mientras tanto se mantiene un toque de queda nocturno y permanecen cerrados los centros educativos, restaurantes, bares y playas, entre otras limitaciones que no evitan las largas filas y aglomeraciones de personas que acuden a las tiendas en busca de alimentos y productos básicos que escasean debido a la crisis económica que atraviesa el país.

Después de La Habana, las mayores cifras de contagios de esta jornada se sitúan en la provincia occidental de Matanzas (106) y la oriental de Santiago de Cuba (62).

La nación caribeña desarrolla cinco candidatos vacunales contra el coronavirus, dos de los cuales -Soberana 02 y Abdala- están en la tercera y última fase de ensayos clínicos para evaluar su eficacia.

En paralelo a esos ensayos se han puesto en marcha "estudios de intervención controlada" en La Habana y el oriente de la isla para administrar masivamente esas fórmulas, incluyendo a 1,7 millones de personas en la capital.

Dichos fármacos no tienen aún la autorización de uso de emergencia o registro, cuestión que las autoridades esperan lograr en junio próximo a partir de los resultados preliminares de la última etapa de pruebas de Soberana 02 y Abdala.

El Gobierno cubano no ha adquirido vacunas en el mercado internacional ni forma parte del Mecanismo Covax creado con el auspicio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para favorecer un acceso equitativo a la inmunización en naciones de ingresos medios y bajos.