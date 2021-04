Coronavirus.- Corea del Sur reanuda este lunes la vacunación con AstraZeneca en menores de 60 años

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La Agencia de control y Prevención de Enfermedades de Corea (KDCA) ha anunciado este domingo que autoriza el uso de la vacuna de AstraZeneca en menores de 60 años y mayores de 30 a partir de este lunes tras la suspensión anunciada a raíz de los riesgos del medicamento.



"Hemos detectado tres casos de trombos sanguíneos hasta ahora, pero hemos llegado a la conclusión de que no pueden ser considerados como casos de fectos secundarios", ha epxlicado el comisario de la KDCA, Jeong Eun Kyeong, según recoge la agencia de noticias surcoreana Yonhap.



Así, se retomará la vacunación de educadores y monitores escolares apoyándose en "criterios científicos" y siguiendo la recomendación emitida el pasado jueves por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que destacó que los beneficios superan ampliamente a los riesgos.



"Las vacunas COVID-19 juegan un papel crucial para la reducción del número de casos graves y de muertes. El uso (de la vacuna de AstraZeneca) debería reanudarse", ha indicado el Ministerio de Sanidad surcoreano.



Sin embargo, no se inoculará a los menores de 30 años debido a que el riesgo de sufrir trombos sanguíneos superan a los beneficios de ser vacunado. Así, no recibirán la vacuna los 640.000 menores de 30 años que estaban en lista de espera. Otros 135.000 ya la han recibido.



Corea del Sur ha vacunado ya a 1.156.950 personas, 8.710 de ellas este mismo sábado. La gran mayoría corresponden a vacunas de AstraZeneca --916.780--, mientras que el resto son de Pfizer. El objetivo del Gobierno es haber vacunado a doce millones de personas para finales de junio y lograr la inmunidad para noviembre.



Las autoridades surcoreanas han informado este domingo de 614 contagios y 3 muertes por coronavirus en 24 horas. El país acumula 109.559 casos y 1.768 decesos desde el inicio de la pandemia.