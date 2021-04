Cameron admite "lecciones que aprender" sobre sus presiones al Gobierno

El exprimer ministro británico David Cameron. EFE/Michael Reynolds/Archivo

Londres, 11 abr (EFE).- El ex primer ministro británico David Cameron aseguró hoy que tiene "lecciones que aprender" sobre sus contactos con miembros del Gobierno para ejercer presión en favor de los intereses de una compañía financiera, aunque asegura que no rompió ninguna regla.

"Cumplí con las normas y mis intervenciones no llevaron a cambios" en el programa de ayudas económicas a empresas del Ejecutivo británico, señaló el antiguo jefe del Ejecutivo conservador en un comunicado remitido a los medios.

"Sin embargo, he reflexionado sobre esto en profundidad. Hay importantes lecciones que aprender. Como ex primer ministro, acepto que las comunicaciones con el Gobierno tienen que hacerse a través de canales más formales, a fin de que no haya lugar a malas interpretaciones", señaló Cameron.

En las últimas semanas, medios británicos han destapado que el exmandatario contactó con el ministro de Economía, Rishi Sunak, para tratar de facilitar el acceso a fondos de emergencia para la firma Greensill Capital, para la que comenzó a trabajar dos años después de dejar Downing Street.

El financiero australiano Lex Greensill, responsable de la empresa, declarada en bancarrota en marzo, había actuado previamente como asesor sin sueldo del Ejecutivo que lideró Cameron.

El periódico "The Sunday Times" reveló hoy que el político conservador también organizó una reunión privada con Greensill y el ministro de Sanidad, Matt Hancock, para abordar la participación de la firma en un programa de pagos del sistema de salud público.