Biden no es Obama en la política hacia Cuba, dice asesor

El presidente de EE.UU., Joe Biden. EFE/Alex Edelman

Washington, 11 abr (EFE).- Juan González, el principal asesor para Latinoamérica del presidente de EE.UU., Joe Biden, aseguró que el actual gobernante "no es Barack Obama en la política hacia Cuba", al descartar de momento un dialogo entre Washington y la isla.

"El momento político ha cambiado de forma importante, se ha cerrado mucho el espacio político, porque el Gobierno cubano no ha respondido de ninguna forma, y de hecho la opresión en contra de los cubanos es peor aún hoy que tal vez fue durante la administración (de George W.) Bush (2001-2009)", afirmó González en una entrevista transmitida este domingo por la cadena CNN en español.

“Quienes piensan que EE.UU. en este momento va a entrar a un dialogo de múltiples años con Cuba, yo creo que no entienden el momento político y la situación en donde estamos viviendo o francamente, yo diría que el desorden que heredamos de la administración previa”, agregó y observó que "ese es donde tal vez no se invertirá de forma inicial el capital político o el tiempo de esta administración".

González justificó por otra parte que EE.UU. no esté cumpliendo el acuerdo de procesar 20.000 visados a inmigrantes cubanos al año, al argumentar que buscan asegurar que el personal estadounidense en La Habana esté "seguro".

Washington ha denunciado ataques contra sus funcionarios en La Habana que presuntamente tuvieron lugar entre noviembre de 2016 y agosto de 2017, que en un principio calificaba de acústicos aunque luego reconoció no tener confirmada su naturaleza.

A raíz de esos hechos, la Casa Blanca ordenó en 2018 la salida del personal no esencial de su embajada en Cuba, es decir, un 60 % del total.

Preguntado sobre la posibilidad de un acercamiento con el Gobierno de Nicolás Maduro, González consideró que el mandatario venezolano debe tener una conversación sobre el futuro de su país con el opositor Juan Guaidó, al que EE.UU. reconoce como presidente interino de ese país, y con un frente amplio que ese dirigente busca conformar con la participación de distintos sectores.

"Nosotros no le vamos a imponer condiciones a ese proceso, es un proceso totalmente venezolano", sostuvo el funcionario, quien indicó que la administración Biden buscará al interior de Estados Unidos "despolitizar la situación hacia Venezuela" para trabajar tanto con demócratas como con republicanos en busca de una solución para ese país.

De igual forma, defendió las sanciones impuestas por EE.UU. a Venezuela y desestimó que sean las causantes de la crisis en ese país, que atribuyó a Maduro y al fallecido presidente Hugo Chávez.

"Lo que está pasando al pueblo venezolano es una injusticia, y no es algo que es culpa de EE.UU., es algo que es culpa de los que están en este momento en el poder de facto", sentenció el asesor, quien supeditó cualquier acción que signifique levantar la presión sobre el Gobierno de Maduro a la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).