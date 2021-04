Belén Esteban asegura que Rocío Flores lo está pasando fatal

11/04/2021 BELÉN ESTEBAN EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 11 (CHANCE)



Belén Esteban es una de las colaboradoras de Telecinco que goza de tener una buena relación con Rocío Flores y es por eso por lo que sabe cómo se encuentra la joven en estos momentos tan complicados para ella.



Fue en el 'Deluxe' cuando vimos el trailer del nuevo episodio de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', donde Rocío Carrasco relataba que su hija le preguntó qué iba a pasar con las propiedades de Miami al fallecer Rocío Jurado. Un nuevo debate se abría y Belén Esteban no se podía callar: "Yo sabía la pregunta, yo no sé qué decirte, sinceramente, yo de la niña no puedo decir absolutamente nada porque a mi la niña me da muchísima pena, es verdad que esta pregunta no es apropiada".



Después de estas declaraciones, Belén confesaba que había estado con Rocío: "Ayer estuve con la niña en Telecinco, me encontré con la niña y no está bien. Estaba desencajada, cuando se habla de la sentencia de la niña, la defensa es muy difícil, pero yo creo que es una niña que lo que ha vivido ha tenido que ser espantoso todo. Me pongo en la piel de la niña...".



La colaboradora de televisión aseguraba que: "La niña no lo está pasando bien y la niña lo va a pasar fatal" y también afirmaba que por mucho que la veamos así, a ella le confesó que quería a su madre: "Yo creo que está al lado de su padre, pero alguna pregunta le habrá hecho. A mí ella me ha dicho, cuando estaba su padre en Gran Hermano, 'Belén, yo quiero a mi madre'".