Arauz llama a la "unidad" en Ecuador para dejar atrás el "pasado de exclusión"

El candidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz pronuncia hoy un discurso en un centro de votación en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

Quito, 11 abr (EFE).- El líder correísta Andrés Arauz acompañó este domingo a una comerciante a ejercer su derecho al voto en el sur de Quito y exhortó a la "unidad" de todos los ecuatorianos para dejar atrás el pasado de "sufrimiento" y "exclusión" que -dice- han sufrido este último tiempo.

"Solo queremos que haya un Gobierno de unidad, de todos y no sólo de unos pocos, que atienda a la mayoría, que dé soluciones a los problemas", afirmó el candidato izquierdista desde uno de los corredores más altos del colegio Pedro Traversari, en Chillogallo, en el sur de la capital.

Allí, junto a su segundo, Carlos Rabascall, acompañó a votar a una pequeña empresaria identificada como María Cuzco, dado que él no puede hacerlo porque cuando fue propuesto como candidato por el correísmo aún seguía empadronado en México, donde cursaba un doctorado en la UNAM. En la primera vuelta el 7 de febrero acompañó a su abuela a votar.

"Nosotros estamos aquí justamente para eso, para poder dar soluciones a los problemas de los ecuatorianos. Lo vamos a hacer con sencillez, con humildad", manifestó el candidato, de 36 años.

Y agregó que lo hará con "firmeza" para "dejar ese pasado atrás, ese dolor, ese sufrimiento, esa exclusión que hemos vivido últimamente, y pasar a un Gobierno realmente humano. Esa es la opción que representamos".

Ecuador vive desde 2019 una dura crisis financiera, en parte causada por la deuda que dejaron anteriores gobiernos correístas, que se ha agravado a raíz de la pandemia de la covid-19 con consecuencias sociales que tardarán años en ser reparadas, entre ellas los niveles de pobreza y desempleo.

Pero la posible victoria del correísmo es vista con recelo por una parte de los ecuatorianos debido a la división interna y crispación política que dejó el anterior presidente Rafael Correa (2007-2017), aunque Arauz insistió este domingo en que representa "una opción que convoca a la unidad".

"Reiteramos esa gran convocatoria de unidad a todo el pueblo ecuatoriano, más allá de quienes vayan o no a votar por nosotros, necesitamos gobernar para todo el Ecuador", concluyó.