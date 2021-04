Arauz: "Cuando lleguen los resultados oficiales no habrá tal margen de error"

El candidato a la presidencia de Ecuador, Andrés Arauz (c), participa de un acto en la sede del partido Unión Por la Esperanza a la espera de los resultados tras una jornada de Elecciones Generales, hoy, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

Quito, 11 abr (EFE).- El candidato presidencial del correísmo, Andrés Arauz, valoró este domingo los resultados ofrecidos por dos encuestadoras a pie de urna que apuntan a un empate técnico en las elecciones de Ecuador y aseguró que "cuando lleguen los resultados oficiales no habrá tal margen de error".

En unas declaraciones ante sus simpatizantes reunidos en la sede de su alianza, Unión Por la Esperanza (UNES), en Quito, refirió que "serán resultados oficiales y no un cálculo estadístico".

Los resultados de las encuestas a pie de urna concluyeron con resultados muy cerca del empate técnico, y mientras una encuestadora apunta a una victoria del centroderechista Guillermo Lasso por más de 6 puntos porcentuales, la otra no ha publicado resultados por estar dentro del margen de error.