Anabel Pantoja, feliz porque Omar no esté nominado en 'Supervivientes'

11/04/2021 ANABEL PANTOJA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 11 (CHANCE)



Anabel Pantoja ha vuelto a los platós de televisión para quedarse y es que la sobrinísima que llevaba ya unas semanas desaparecida porque no aguantaba más la presión que sentía en 'Sálvame Diario' cuando se hablaba de su familia, ha regresado para defender a su pareja en 'Supervivientes 2021'. Su reencuentro con las cámaras ha sido muy esperado, sobre todo por esos espectadores que están encantados con tenerla cada día en los platós.



En cuanto a las declaraciones de Kiko Rivera en las que ha confesado que sus preferidos en el reality son Omar Sánchez y Alejandro Albalá, Anabel Pantoja cree que Isa no se va a enfadar porque cada uno tiene sus gustos: "Cada uno tiene sus preferidos, no te puedo decir nada, esas son sus cosillas".



Sin duda, Anabel está feliz porque ve como Omar está disfrutando en cada momento de esta aventura: "Estoy contenta y sobre todo de que mi novio esté sin nominar y está encantado". Y es que ya sabemos que la colaboradora de televisión está muy ilusionada con esta oportunidad que le han dado a 'el negro' porque era uno de los sueños de su vida.



Lo que no nos esperábamos para nada es que Anabel diese la cara por Omar Montes y le defendiese ante las críticas que se ha llevado por colgar en sus redes sociales un vídeo en el que se muestra cantando: "Cada uno hace su música como la hace y si el resultado que hace es bueno y suena en todas las discotecas... genial".