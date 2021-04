AMP2.- Perú.- Los retrasos en la constitución de las mesas en Perú marcan la jornada electoral

En este proceso electoral participan 18 candidatos a la Presidencia y las encuestas no perfilan a ningún favorito



Los graves retrasos en la constitución de las mesas electorales han sido la nota dominante en las elecciones generales que se celebran este domingo en Perú, circunstancia que ha obligado a las autoridades a pedir voluntarios entre los jóvenes, lo que ha sido muy criticado por varios de los candidatos.



"No es justo que se burlen de la gente de la tercera edad", ha reprochado un mayor que ha esperado desde las 7.00 horas y hasta las 20.00 horas para poder ejercer su derecho al voto, según recoge la emisora peruana RPP.



La Oficina Nacional de Proceso Electorales de Perú (ONPE) ha informado de que a las 11.52 horas de la mañana (18.52, hora peninsular española) se han constituido el 98,06 por ciento de las mesas electorales de las elecciones generales de este domingo, después de que tres horas después de la apertura de urnas esta cifra apenas superara el 80 por ciento.



"Ante la no instalación temprana de algunas mesas de sufragio por la ausencia de los miembros titulares y suplentes, reiteramos el llamado, especialmente a los electores jóvenes, para que se constituyan a sus mesas y asuman su conducción", ha publicado la ONPE a través de su cuenta en Twitter.



El propio presidente saliente e interino, Francisco Sagasti, ha emplazado a los ciudadanos elegidos como miembros de mesa a acudir. "Tratamos de hacer es dar facilidades a todos los ciudadanos para que puedan votar y en las colas hay personas vulnerables", ha apuntado tras depositar su voto en el distrito de La Molina de Lima.



Así, ha invitado a los jóvenes a que, si ven mesas no instaladas, se ofrezcan como voluntarios ante la abstención y facilitar así la normalidad del proceso electoral.



"Estas elecciones son muy importantes son las que van a marcar los primeros cinco años después del Bicentenario de la Independencia. Por esta razón creo que todos tenemos no solamente el privilegio y el derecho de votar, sino también el deber", ha declarado, según recoge la agencia de noticias oficial, Andina.



Incluso la misión de la ONU en Perú ha hecho un llamamiento a la ciudadanía "para que asuman de manera voluntaria el rol de miembros de mesa en sus lugares de votación".



Un candidato de izquierda, Pedro Castillo, candidato por Perú Libre, ha expresado su preocupación por la lentitud en la constitución de las mesas. "Me preocupa que a nivel nacional algunas mesas no hayan abierto. Estamos en una fiesta democrática y tenemos que demostrarlo como ciudadanos y ejercer nuestro derecho ciudadano con responsabilidad", ha declarado desde Cajamarca, donde ha votado.



En un mensaje parecido, el también candidato y expresidente Ollanta Humala (2011-2016) ha criticado el "proceso mediocre". "Este es un proceso mediocre, uno de los peores procesos electorales que he visto en mi experiencia política. Un presidente (Francisco Sagasti) que a estas alturas está haciendo un llamamiento a los voluntarios (para hacerse cargo de las mesa de sufragio). ¿Por qué no lo hizo en su momento?", ha apuntado desde Lima.



Asimismo, Humala ha denunciado que el Gobierno prometió vacunar a los miembros de mesa y no ha cumplido, algo que, sostiene, ha causado que la gente "con justo temor no haya ido" a hacerse cargo de las mesas. Humala es candidato a la Presidencia por el Partido Nacionalista (centroizquierda).



Para el candidato conservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular), estos comicios están mal organizados por las ausencias en las mesas electorales. "Esta es la peor organización que vi en mi vida. Que vengan los jóvenes del Perú (a asumir la gestión de las mesas). Les están robando su futuro", ha opinado desde Lima.



RESPETO A LA VOLUNTAD POPULAR



Mientras, la candidata ultraderechista a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori ha hecho un llamamiento a respetar la "voluntad electoral" en estas elecciones generales. "Esperamos que se respete la voluntad electoral", ha declarado Fujimori tras un "desayuno electoral" celebrado en la sede de su partido, Fuerza Popular, en Lima.



Fujimori ha querido terminar la campaña dando las gracias a Dios después del tiempo que pasó en prisión por delitos de corrupción en el caso Lava Jato. "Es importante terminar esta parte de la campaña agradeciendo a Dios y a mi familia. Después de todo lo que me ha tocado vivir (en prisión), el estar al lado de mi familia y agradecerle, es importante", ha apuntado.



Por su parte, la candidata de Juntos por el Perú (izquierda), Verónika Mendoza, ha emplazado a la población a "votar con esperanza". "Muy contenta, con mucha esperanza. Le pido a la gente que vaya a votar con todos los protocolos de bioseguridad y vayan a votar con esperanza, que ha llegado el momento del cambio", ha afirmado Mendoza en su "desayuno electoral" desde la casa de sus abuelos en Cuzco.



Mientras, el candidato de Acción Popular, Yonhy Lescano, ha desayunado con su familia en Villa María del Triunfo, Lima, y ha destacado que esta respetando los protocolos de bioseguridad.



"Esperamos que la mayor cantidad de peruanos pueda ir a votar, a pesar de la pandemia creo que el pueblo peruano está viniendo a cumplir con este deber cívico", ha declarado Lescano tras votar en Lima. El candidato de derecha ha denunciado que la campaña ha estado llena de mentiras y acusaciones falsas, lo que demuestra la "falta de valores" en la política actual.



"Tenemos una crisis de valores en la política, mucho se ha mentido en esta campaña electoral, pero hemos respondido con propuestas y argumentos. (...) Ha sido terrible la guerra sucia", ha argumentado.



Este domingo se vota la primera vuelta de las elecciones presidenciales del país, en busca de una ansiada estabilidad política tras meses de crisis abierta. En concreto se elige al nuevo presidente de la República, a los dos vicepresidentes, a 130 parlamentarios y cinco representantes al Parlamento Andino y para ello están convocados 24.290.921 ciudadanos en territorio peruano.



En este proceso electoral participan 18 candidatos a la Presidencia de igual número de organizaciones políticas y las encuestas no perfilan a ningún favorito. Los cinco primeros candidatos se distancian por un porcentaje inferior al dos por ciento, dejando en incógnita quién se enfrentará en la segunda vuelta.



Debido a la pandemia por el coronavirus, la jornada electoral se inicia en territorio peruano a las 7.00 horas (14.00 hora peninsular española) y culminará a las 19.00 horas (2.00 de la madrugada del lunes en la España peninsular).