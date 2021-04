AMP.- Perú.- Alcanza el 98% el porcentaje de mesas constituidas en las elecciones generales de Perú

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La Oficina Nacional de Proceso Electorales de Perú (ONPE) ha informado de que a las 11.52 horas de la mañana (18.52, hora peninsular española) se han constituido el 98,06 por ciento de las mesas electorales de las elecciones generales de este domingo, después de que tres horas después de la apertura de urnas esta cifra apenas superara el 80 por ciento.



"Ante la no instalación temprana de algunas mesas de sufragio por la ausencia de los miembros titulares y suplentes, reiteramos el llamado, especialmente a los electores jóvenes, para que se constituyan a sus mesas y asuman su conducción", ha publicado la ONPE a través de su cuenta en Twitter.



El propio presidente saliente e interino, Francisco Sagasti, ha emplazado a los ciudadanos elegidos como miembros de mesa a acudir. "Tratamos de hacer es dar facilidades a todos los ciudadanos para que puedan votar y en las colas hay personas vulnerables", ha apuntado tras depositar su voto en el distrito de La Molina de Lima.



Así, ha invitado a los jóvenes a que, si ven mesas no instaladas, se ofrezcan como voluntarios ante la abstención y facilitar así la normalidad del proceso electoral.



"Estas elecciones son muy importantes son las que van a marcar los primeros cinco años después del Bicentenario de la Independencia. Por esta razón creo que todos tenemos no solamente el privilegio y el derecho de votar, sino también el deber", ha declarado, según recoge la agencia de noticias oficial, Andina.



Incluso la misión de la ONU en Perú ha hecho un llamamiento a la ciudadanía "para que asuman de manera voluntaria el rol de miembros de mesa en sus lugares de votación".



ELECCIONES GENERALES



Este domingo se vota la primera vuelta de las elecciones presidenciales del país, en busca de una ansiada estabilidad política tras meses de crisis abierta. En concreto se elige al nuevo presidente de la República, a los dos vicepresidentes, a 130 parlamentarios y cinco representantes al Parlamento Andino y para ello están convocados 24.290.921 ciudadanos en territorio peruano.



En este proceso electoral participan 18 candidatos a la Presidencia de igual número de organizaciones políticas y las encuestas no perfilan a ningún favorito. Los cinco primeros candidatos se distancian por un porcentaje inferior al dos por ciento, dejando en incógnita quién se enfrentará en la segunda vuelta.



Debido a la pandemia por el coronavirus, la jornada electoral se inicia en territorio peruano a las 7.00 horas (14.00 hora peninsular española) y culminará a las 19.00 horas (2.00 de la madrugada del lunes en la España peninsular).



Según el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano, son alrededor de 857.000 los peruanos que votarán en el exterior en casi 200 ciudades de 75 países de América, Asia, Europa, África y Oceanía.



Los países que concentran el mayor número de electores peruanos son Estados Unidos (310,378), España (152,381), Argentina (143,189) e Italia (94,590), mientras que trece destinos registran menos de 100 electores cada uno, como Tailandia (91), Marruecos (55), Argelia (25), Trinidad y Tobago (17) e Indonesia (16).



Chile, uno de los países con más electores peruanos (117,140, según datos de la cancillería), no habilitará la votación en 392 mesas de sufragio debido a la vigencia de las medidas impuestas para frenar el avance del coronavirus, lo que limita de forma estricta el desplazamiento de las personas.



Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, 19,711 electores peruanos tampoco podrán sufragar en Venezuela debido a que no se dieron las facilidades y una respuesta oportuna para llevar a cabo las elecciones.



Los peruanos residentes en el exterior representan el 3,86 por ciento del padrón electoral. En conjunto forman a un distrito electoral con derecho a tener representación en el nuevo Congreso de la República 2021-2026.