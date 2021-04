AMP.- Chad.- Las presidenciales de Chad transcurren de forma tranquila y con menos participación de la esperada

27/03/2020 El presidente de Chad, Idriss Déby POLITICA AFRICA CHAD INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE CHAD



Déby vota en las presidenciales de Chad con una llamada a la calma mientras resta importancia al boicot opositor



El escrutinio de las elecciones presidenciales de Chad se lleva a cabo tras una jornada de votación tranquila y en la que los colegios electorales no han acogido a grandes multitudes y con menos participación de la esperada, especialmente en las provincias.



Hasta 7,3 millones de votantes han sido convocados este domingo en los comicios para decidir entre diez candidatos, entre los que el actual presidente, Idriss Déby, del Movimiento de Salvación Patriótica (MSP), ha partido como el favorito frente al boicot a la cita reclamado por la oposición.



La jornada ha arrancado con retrasos en los colegios electorales, con hasta una hora y media en algunos, mientras la llegada de votantes ha sido por lo general moderada y sin aglomeraciones y grandes colas.



"El día fue tranquilo, hubo menos votantes de los esperados", han detallado algunos votantes en el centro Ambassatna Carré 5 de la capital, Yamena, según recoge RFI.



En el distrito de Chagoua, al sur de Yamena, conocido por estar más cerca de la oposición, los centros electorales han estado casi vacíos, con cuatro votantes hasta mediodía, mientras los miembros de la mesa han señalado que la gente no ha acudido porque "está enfadada". "En 30 años, Déby no ha hecho nada por su país", ha lamentado.



Mientras, en colegios electorales de distritos del centro de la capital, más cercanos al partido del poder, sí se han observado colas durante la jornada, reflejando una mayor asistencia. Por su parte, en el sur de la ciudad también ha prevalecido la poca asistencia.



La jornada también ha transcurrido sin grandes manifestaciones pese al llamamiento de la oposición de ello, si bien las fuerzas de seguridad se han desplegado en puntos clave de la capital.



Por otra parte, en Abéche, ciudad al este del país, la población tampoco ha salido a votar en masa, con solo un colegio electoral en el que se han podido ver multitudes.



En el sur del país ha ocurrido lo mismo, mientras en la ciudad de Moundou las calles han reflejado lo mismo, con estampas de las vías vacías así como comercios cerrados.



DÉBY VOTA EN YAMENA



Por su parte, Idriss Déby y su esposa, Hinda, han comparecido tras ir a votar juntos en un colegio electoral de Yamena, donde el mandatario ha pedido que "hablen las urnas" y ha anticipado su esperanza de que los ciudadanos "salgan en masa" a las calles para depositar su papeleta.



Déby figura como claro favorito tras la eliminación de candidaturas de varios opositores y el llamamiento al boicot por parte de otros para denunciar lo que describen como un proceso injusto y preparado para dar la victoria al jefe de Estado.



Déby, que accedió al poder en 1990 a través de un golpe de Estado contra el dictador Hissène Habré, ha ganado desde entonces todas las elecciones y enmendado en dos ocasiones la Constitución para poder seguir presentándose a las urnas, entre ellas una en 2005 para poner fin al límite de dos mandatos, reimpuestos en 2018, sin que le afecten, por lo que podría seguir en el cargo hasta 2033.



Asimismo, es considerado como un actor clave en el tablero africano, aliado crucial en la lucha contra los yihadistas en el Sahel, lo que le ha permitido tejer unas alianzas con países occidentales que le han dado apoyo y financiación fundamental para mantenerse en el poder.



A pesar de que la reelección del presidente se da casi por segura, su imagen se ha visto dañada dentro del país, muestra de lo cual fueron las protestas que se desencadenaron en febrero tras el anuncio de su candidatura.



La respuesta de las autoridades, que ha incluido una extensa represión de las protestas, ha tensado aún más los ánimos, especialmente a raíz del asalto en febrero contra la residencia del opositor Yaya Dillo, que se saldó con dos muertos, entre ellos la madre del antiguo líder rebelde.



En respuesta a la ausencia de contendientes de envergadura, Déby ha hecho oídos sordos durante su asistencia al colegio electoral. "¿Qué boicot? ¿Hubo un boicot ayer? ¿Lo ha habido hoy? Yo lo que veo es que las cosas están sucediendo en calma, en serenidad, en paz, en un país pacífico y estable. Así que no hay nada que temer", ha indicado en declaraciones recogidas por el portal Tchadinfos.