Alemania.- El turoperador alemán Tui confía en reactivación del turismo

15/06/2020 Pasajeros alemanes del vuelo de TUI desembarcan en Palma de Mallorca POLITICA ESPAÑA EUROPA ISLAS BALEARES AUTONOMÍAS CAIB



HANÓVER (ALEMANIA), 11 (DPA/EP)



El mayor operador turístico de Alemania, Tui, espera que el proceso de vacunación reactive las reservas de pasajes para el próximo verano europeo, según ha apuntado su director ejecutivo, Fritz Joussen.



"No sé qué decidirán los políticos en las próximas semanas", ha afirmado Joussen en declaraciones a la agencia DPA en referencia a la propuesta gubernamental de unificar en toda Alemania las medidas de lucha contra la pandemia.



"Pero lo que veo son algunas buenas señales y avances, tanto en los países de origen de los clientes como en los de destino", agregó.



En bastantes regiones hay motivos para la confianza: "Israel está abierto". "En Inglaterra, la incidencia es de 30 (casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días). Sólo hay unas pocas muertes. En Estados Unidos y Canadá es donde más se está recuperando el negocio en estos momentos", ha explicado.



Tui había vuelto a ofrecer vacaciones en Mallorca en marzo. Muchos clientes alemanes volaron a la isla balear española. Sin embargo, también hubo críticas, sobre todo porque sigue habiendo un bloqueo turístico generalizado para viajar dentro de Alemania.



Joussen defendió la apertura parcial en España: "Si te subes a un avión con destino a Mallorca, donde hay una baja incidencia, no vas a suponer un mayor riesgo de contagio para los demás a tu regreso que si te hubieras quedado en casa".



El directivo ha dado importancia en esepecial no sólo a hacer más pruebas, sino ante todo a vacunar. "Necesitamos que la cobertura de la vacunación se haga rápidamente", ha subrayado Joussen.