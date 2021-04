Activistas proaborto, un mes acampando ante la sede del Gobierno dominicano

Mujeres participan hoy en el campamento por la despenalización del aborto en tres causales, cuando se cumple un mes de instalado frente al Palacio Nacional, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

Santo Domingo, 11 abr (EFE).- Tras un mes pernoctando frente a la sede del Gobierno de la República dominicana para exigir la despenalización del aborto en tres causales, los organizadores del campamento celebran este domingo los logros y apoyos obtenidos en estas semanas.

A lo largo de la jornada, cientos de personas han acudido a dar su apoyo a la exigencia de incluir en el Código Penal las tres causales: cuando la vida o la salud de la mujer se encuentra en peligro, cuando el feto es incompatible con la vida extrauterina o cuando el embarazo es producto de una violación.

Según señaló a Efe Fátima Lorenzo, coordinadora de estudios de género de la universidad Intec, "hay dos cosas fundamentales" que se han logrado en este mes: "La cohesión que se ha ido dando en el movimiento social alrededor de esta problemática" y "el persistente apoyo de la gente a este campamento" con un sinfín de muestras de solidaridad.

PROMESAS INCUMPLIDAS

La activista pidió al Gobierno de Luis Abinader que sea "coherente con aquello que prometió en campaña" y consideró "oportunista" el apoyo manifestado a esta causa durante la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia en agosto del pasado año.

La inclusión de las 3 causales en el Código Penal supone "reconocer derechos, fortalecer la democracia y salvar vidas, porque son muchas las niñas, las mujeres y adolescentes que mueren porque no encuentran un servicio de salud que las ayude cuando están en una de esas tres eximentes", dijo.

La República Dominicana es el país con mayor tasa de embarazo infantil y adolescente del continente, el tercer país con mayor tasa de mortalidad materna y el quinto con mayor tasa de feminicidios, recordaron los organizadores al leer un manifiesto al inicio de las actividades de la jornada.

"Cuando levantamos el velo de los discursos y las promesas, se revela la realidad: el Estado le ha fallado a las niñas y mujeres dominicanas", afirmaron.

APOYO DE MIEMBROS DEL GOBIERNO

Entre los asistentes estaba el viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, Domingo Matías, quien señaló a Efe que "la negación de los derechos de la mujer es una expresión de autoritarismo" que niega la democracia.

Asimismo, comparó las tres causales con el derecho que tienen los dominicanos "a circular por la calles, a los derechos sexuales y reproductivos" que suponen una opción, no una imposición, y constituyen "la expresión soberana de la mujer a decidir y no la imposición de un tercero que ni sabe quien es ella", opinó en declaraciones a Efe.

Además, lamentó que "en República Dominicana las iglesias han limitado la educación sexual y el sistema político, en gran parte, le ha hecho el juego", pero esta sociedad "no es del siglo XVIII ni XIX, es del siglo XXI y la secularización tiene que llegar".

JORNADA LÚDICA Y SOLIDARIA

Activistas, organizaciones de mujeres, campesinas, profesionales, políticos, representantes de diversos sectores de la vida nacional, y algunos miembros del Gobierno asistieron a la cita, repleta de actividades culturales a cargo de, entre otros artistas, Xiomara Fortuna, La Carisalve de Ercilie Duluc, Issade y Yhonsi.

Una forma de celebrar y agradecer "las múltiples expresiones de solidaridad de quienes aportan cada día alimentos e insumos para mantener la iniciativa, así como de los distintos gremios profesionales y de la diáspora dominicana que continúan recaudando fondos y desarrollando actividades en respaldo a la causa", dijeron los responsables del campamento.

Se reconoció, especialmente, a las personas y organizaciones de distintas provincias que han desarrollado campamentos itinerantes, exigiendo a los legisladoras de sus demarcaciones que defiendan defender el derecho a la vida, la salud y la dignidad de sus votantes.

La República Dominicana es uno de los seis países de América que mantienen una prohibición total de la interrupción del embarazo, junto con El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinam.

Actualmente, los senadores y diputados dominicanos contrarios a las tres causales plantean mantener la prohibición del aborto en el Código Penal, aunque dicen estar dispuestos a crear una ley especial sobre el particular, que los defensores de las tres causales rechazan por completo.

María Montecelos