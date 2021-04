Abren los colegios electorales en Perú para unos comicios marcados por la pademia

Peruanos residentes en Sídney acuden al colegio de St Andrew's Cathedral de Sídney para emitir su voto en los comicios generales de Perú, este domingo. EFE/Rocío Otoya

Lima, 11 abr (EFE).- Más de 25 millones de peruanos acuden desde las 07.00 horas de hoy a votar para elegir al nuevo presidente para el periodo 2021-2026, dos vicepresidentes, 130 legisladores y cinco representantes para el Parlamento Andino, en unos comicios marcados por las medidas para evitar los contagios por la covid-19.

Un total de 86.488 mesas de votación se abrirán en todo el territorio nacional para recibir a los electores hasta las 19.00 horas de esta jornada, dado que por la pandemia se ha extendido el horario de votación, así como el número de lugares para sufragar.

Según pudo comprobar Efe, al menos en Lima la votación se abrió con normalidad y en calma, si bien se reportaron numerosos retrasos a la hora de conformar las mesas de votación debido a la ausencia de las personas designadas para formar parte de las mismas.

Los ciudadanos entre los 18 y los 70 años de edad están obligados a votar en esta jornada, pues de lo contrario deben pagar una multa que va entre los 88 y 22 soles (24 a 6 dólares), dependiendo del lugar de residencia.

En el caso de los miembros de mesa, recibirán un incentivo de 120 soles (32 dólares) para evitar ausencias por la pandemia, pues en el caso de no acudir a cumplir con esta labor serán multados con 220 soles (60 dólares).

PROTOCOLOS ANTICOVID

Todos los electores deben acudir a sus mesas de votación, instaladas por primera vez en lugares al aire libre para evitar las aglomeraciones, portando mascarilla y careta facial, y de preferencia deben llevar su propio lapicero para marcar la papeleta de sufragio.

Se han establecido horarios escalonados para facilitar el sufragio y de esta manera las primeras horas estarán destinadas a los adultos mayores, personas con discapacidad, y mujeres embarazadas.

El resto de electores deben fijarse en el horario establecido según el último número de su documento nacional de identidad.

Más de 60.000 policías han sido desplegados en todo el país para resguardar los locales de votación, mantener el orden público y garantizar que los electores mantengan la distancia social no menor de un metro y medio.

SIN FAVORITO CLARO PARA LA PRESIDENCIA

La atención de la población está centrada en los candidatos a la presidencia de la República dado que las últimas encuestas y simulacros de votación han revelado un múltiple empate entre cinco postulantes y ninguno con más de 12 % de preferencias.

Por tal motivo, está prácticamente descartado que en esta primera vuelta pueda haber un ganador que alcance más del 50 % de votos, e incluso para conocer a los postulantes que se disputen la segunda ronda habrá que esperar el avance del resultado oficial.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, pidió ser "pacientes" porque los organismos electorales respetarán la voluntad popular, pero los resultados oficiales que presentará el Jurado Nacional de Elecciones "van a tardar algún tiempo".

Corvetto agregó que el primer avance oficial de resultados se conocerá a las 23.30 horas del domingo, aunque no precisó en qué porcentaje será.

Sin embargo, los canales de televisión anunciarán su flash electoral al cierre de las mesas de votación, a las 19.00 horas, con el resultado de una muestra a pie de urna, tal como suelen realizar las empresas encuestadoras en los comicios nacionales.