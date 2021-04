Uruguay notifica 88 nuevas muertes por la covid-19

Una persona recibe una vacuna contra la covid-19 el 31 de marzo de 2021 en el Hospital Público de Rivera, en Rivera (Uruguay). EFE/ Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 9 abr (EFE).- Uruguay sumó este viernes 52 nuevas muertes por covid-19, a las que agregó otras 36 que aún no habían sido reportadas, según indicó el Sistema Nacional de Emergencia en su informe diario.

De esta forma, ahora son 1.363 las personas que perdieron la vida a causa del coronavirus SARS-CoV-2 desde que se decretó la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020.

Este jueves, el coordinador general del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) -que aconseja al gobierno en la gestión de la pandemia-, Rafael Radi, dijo durante una sesión extraordinaria del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República que les está "empezando a preocupar" la tasa de letalidad de la covid-19 ya que pasó de 1,1 cada 100 a 1,5 cada 100 habitantes.

Por otra parte, este viernes también se detectaron 3.786 casos nuevos en 15.815 análisis y se sumaron. De esta forma, ya son o 137.946 los positivos acumulados, lo que supone otros 3.503 sin notificar de días anteriores.

En este momento, en Uruguay hay 32.342 personas que están cursando la enfermedad, de las que 453 están en cuidados intensivos.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, habló este miércoles en conferencia de prensa para anunciar la extensión, hasta el 30 de abril, de las medidas anunciadas el 23 de marzo, como la no presencialidad de las clases, el cierre de los 'free-shops', gimnasios y clubes deportivos y la limitación horaria de bares y restaurantes hasta la medianoche.

Sin embargo, reiteró su intención de no agregar otras normas para restringir la movilidad. "Pedimos que, dentro de lo posible, la gente se mueva lo menos posible", dijo.

Actualmente, todo el país está en rojo, según el índice de riesgo de Harvard, y los departamentos fronterizos con Brasil, Cerro Largo y Rivera, siguen siendo los más afectados.

Respecto a la vacunación, ya son 807.886 las personas que han sido inoculadas con la primera dosis de Coronavac o Pfizer mientras que 188.316 ya recibieron la segunda dosis.