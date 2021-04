Úlster.- Al menos 14 policías heridos en una nueva noche de violencia en Irlanda del Norte

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Al menos 14 policías han resultado heridos tras una nueva noche de disturbios protagonizados por los unionistas en Irlanda del Norte, con lo que son ya 88 los agentes heridos en la última semana.



En la última jornada se han producido graves enfrentamientos en los que los manifestantes han arrojado cócteles molotov y cascotes contra los agentes. Entre los detenidos hay tres menores de 14 años de edad que han sido puestos ya en libertad con cargos.



Los incidentes se han concentrado en el barrio unionista de Tiger's Bay y en el barrio nacionalista de New Lodge, en el norte de Belfast, así como en Coleraine en la región de Derry. En estas zonas se han incendiado contenedores e incluso se ha lanzado un coche en llamas contra un vehículo de la Policía.



"Lamentables imágenes", ha declarado el portavoz policial Darren Fox, según recoge la cadena BBC tras los incidentes, ocurridos entre las 17.00 y las 1.00 horas. Fox ha explicado que la mayoría de los policías heridos tienen pronóstico leve, pero otro quedó inconsciente tras un impacto y ha tenido que ser hospitalizado.



"Los vecinos de estas zonas, y de ninguna otra, no quieren ni merecen vivir el miedo que han sentido en las últimas noches", ha afirmado Fox. "Quienes sean identificados tendrán que enfrentarse al riguroso peso de la ley", ha advertido.



La del viernes es la 12ª noche consecutiva de violencia en Irlanda del Norte y este sábado es el 23º aniversario de la firma de los Acuerdos de Viernes Santo de 1998 que pusieron fin a décadas de violencia del Ejército Republicano Irlandés (IRA).



Los altercados han sido protagonizados principalmente por grupos de unionistas leales a la corona británica que protestan por los controles aduaneros impuestos entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte como consecuencia del acuerdo del Brexit. La Policía ha alertado en los últimos días de que muchos de estos grupos alborotadores están formados por grupos de jóvenes, algunos con sólo 12 años de edad.



Las tensiones han aumentado también por la decisión de no procesar a 24 políticos del Sinn Féin, entre ellas la vice primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, tras incumplir con las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus al asistir en junio del año pasado al multitudinario funeral del antiguo miembro del IRA Bobby Storey.