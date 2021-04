Tatum, 53 puntos para superar a Bird y consagrarse; Westbrook, triple-doble

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO SHUTTERSTOCK

Houston (EE.UU.), 10 abr (EFE).- El alero Jayson Tatum vivió una noche especial con los Celtics de Boston al convertirse en la gran figura de la jornada de la NBA tras conseguir 53 puntos y superar nada menos que una de las marcas que estaba en poder del legendario Larry Bird.

Mientras que el base Russell Westbrook, con un nuevo triple-doble, también va camino de hacer historia al acercarse a la marca de otro legendario como Oscar Robertson.

Los Celtics, como equipo no pasan por su mejor momento, su juego ha sido inconsistente, pero frente a los Minnesota Timberwolves tuvieron la oportunidad de jugar mal, remontar una desventaja de 17 puntos y al final conseguir la victoria en la prórroga por 145-136.

Todo eso fue posible gracias al mejor partido jugado por Tatum como profesional, que le permitió la anotación récord de 53 puntos, incluidos 35 en la segunda parte y la prórroga, que valió para el triunfo, pero sobre todo para superar a Bird.

Tatum, a sus 23 años, se convirtió en el jugador de los Celtics más joven en anotar 50 puntos en un partido, hazaña deportiva a la que Bird tuvo que esperar hasta cuando ya tenía cumplidos los 26 años.

De ahí que Tatum al concluir el partido admitiese que a su edad había vivido una noche muy especial que iba a recordar toda la vida, además de la celebración de conseguir un triunfo importante.

Algunas de las que también ya ha protagonizado Westbrook, que volvió a ser el líder de los Washington Wizards al conseguir su vigésimo triple-doble que les ayudó a ganar de visitantes por 107-110 a los Golden State Warriors.

Cierto que el escolta Bradley Beal anotó los seis tantos decisivos en los últimos segundos del partido que decidieron la victoria, pero antes había sido Westbrook el que los mantuvo en la lucha con una aportación de 19 puntos, 14 asistencias y 14 rebotes que lo dejaron con el vigésimo primer triple-doble de la temporada, líder destacado de la NBA.

El triple-doble de Westbrook fue el 167 de su carrera, 14 menos que el récord de la NBA del miembro del Salón de la Fama Oscar Robertson, que tiene 181.

Pero si hay actualmente dos jugadores más que puedan hacerle sombra a Westbrook con los triples son su excompañero, el escolta James Harden, lesionado, y el pívot serbio Nikola Jokic, que también logró otro y ayudó a que su equipo de los Denver Nuggets disfrutasen del triunfo, el octavo consecutivo, la mejor racha actual ganadora de la liga.

Jokic aportó un triple-doble de 26 puntos, 14 asistencias con 13 rebotes, y los Nuggets pudieron controlar a los San Antonio Spurs, en el partido que ganaron por 121-119.

El escolta DeMar DeRozan intentó un triple cuando sonaba la bocina sin que pudiese cambiar la historia perdedora del partido para San Antonio.

Jokic registró el 54º triple-doble de su carrera, mientras que el ala-pívot Michael Porter Jr. tuvo un doble-doble de 22 puntos con 10 rebotes y el base reserva Monte Morris aportó 21 cuando los Nuggets vencieron a los Spurs por segunda vez en tres noches y se consolidan en el cuarto puesto de la Conferencia Oeste con marca de 34-18.

Su objetivo será dar alcance a Los Angeles Clippers que ocupan el tercero y están solo a un juego de ventaja, pero la pasada noche también vencieron de locales por 126-109 ante los Rockets de Houston y ampliaron a cuatro partidos seguidos su racha ganadora.

El alero Kawhi Leonard siguió consistente con su juego ofensivo y aportó 31 puntos que lo dejaron al frente del ataque de los Clippers, mientras el base Reggie Jackson, que empató su mejor marca profesional con cinco triples en una mitad, llegó a los 26 tantos.

El alero Miles Bridges anotó 26 puntos y los Charlotte Hornets (27-24) vencieron a domicilio 119-127 a los Milwaukee Bucks, que jugaron el partido sin sus cinco titulares, incluido el ala-pívot griego Giannis Antetokoumpo, que se perdió el cuarto partido seguido, lesionado.

Otro equipo verdugo de un líder de división fueron los New Orleans que tuvieron de gran estrella al alero Zion Williamson que brilló en el juego ofensivo al conseguir 37 puntos, incluidos 14 en el cuarto periodo, que permitieron a su equipo derrotar 101-94 a los Sixers de Filadelfia.

Filadelfia (35-17), que perdió la oportunidad de empatar a los Brooklyn Nets con el mejor récord de la Conferencia Este, empató un mínimo de la temporada con 94 puntos.

El pívot camerunés All-Star Joel Embiid, quien había anotado 59 puntos en dos partidos anteriores desde que regresó de una lesión, tuvo 14 tantos en 5 de 16 tiros de campo.

Todo lo contrario de lo que sucedió con el escolta Zach LaVine que anotó 50 puntos por primera vez como profesional, pero su equipo de los Chicago Bulls perdió de visitantes 120-108 ante los Atlanta Hawks, que tuvieron también de líder encestador al base Trae Young, quien llegó a los 42 puntos.

En otros resultados de la jornada, New York Knicks ganaron en la prórroga 133-129 a Grizzlies Memphis y Indiana Pacers de visitantes se impusieron 106-111 a Orlando Magic.