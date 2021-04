Suben los contagios en Europa y se intenta acelerar el ritmo de vacunación

EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI

Redacción Internacional, 10 abr (EFE).- La incidencia de contagios de covid-19 sigue aumentando en Europa, mientras las autoridades intentan acelerar el ritmo de vacunación, una tarea complicada, entre otras razones por la escasez de vacunas y la confusión sobre si alguna de ellas, como la de Astra Zeneca, se aplica restringidamente a ciertos grupos de edad y a cuáles, aspecto sobre el que tampoco hay un criterio unificado.

ITALIA. AUMENTAN LOS CONTAGIOS Y LA VACUNACIÓN VA LENTA

Italia registró 17.567 nuevos contagios de coronavirus en las últimas veinticuatro horas, un aumento en línea con los de estos días, y 344 muertos, informó hoy el Ministerio de Sanidad

En cuanto a las vacunas, 12.652.847 personas ya han recibido la inyección, sobre todo entre personal sanitario y ancianos, pero los completamente inmunizados, con ambas dosis, son solo 3.853.704, según datos oficiales.

Los medios informan hoy de que un tercio de los ancianos mayores de 80 años no ha recibido alguna dosis.

El objetivo ahora es dar la máxima prioridad a estas personas mayores para garantizar su seguridad, y acelerar la campaña, aún por debajo del medio millón de inyecciones diarias que se preveían a mitad de abril (actualmente unas 300.000 diarias).

Así, se exige completar la vacunación en primer lugar de todos los mayores de 80 años con el compuesto Vaxzevria, el de AstraZeneca, recomendado en Italia para mayores de 60 años tras las trombosis confirmadas por la Agencia Europea del Medicamento.

BÉLGICA Y PAÍSES BAJOS. SE INTENTA ACELERAR LA VACUNACIÓN PERO LOS CONTAGIOS SIGUEN IMPARABLES

En Bélgica, que atraviesa una tercera ola de la pandemia, la incidencia acumulada se sitúa en los 505,3 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días, según el instituto de salud pública Sciensano. La media de fallecimientos diarios la última semana llega a los 41,1 decesos, en tanto que los casos alcanzan los 3.594 al día y las hospitalizaciones son 250,3 cada jornada.

En cuanto a la vacunación, 1.677.523 personas han recibido al menos una dosis, lo que supone el 14,6 % de la población, pero apenas se han suministrado las dos dosis a 605.395 individuos, el 5,3%.

En Países Bajos, se han utilizado ya más de 3 millones de dosis para vacunar a los 17 millones de habitantes contra la covid-19, aunque no está claro cuántas personas recibieron ya las dos inyecciones necesarias para alcanzar la protección.

GRECIA. POCO MÁS DEL 6% DE LA POBLACIÓN ESTÁ TOTALMENTE VACUNADO

Hasta ahora en Grecia se han realizado 2.114.222 vacunaciones contra la covid-19. Un 12,7 % de los 11 millones de habitantes del país ha recibido la primera dosis de la vacuna y un 6,5 % ambas.

Desde que comenzó la pandemia Grecia ha registrado 290.964 casos y 8.758 fallecimientos por coronavirus.

Este viernes, según los últimos datos disponibles, Grecia confirmó 2.747 nuevos casos tras el análisis de 57.370 test, en su gran mayoría pruebas rápidas.

Aunque esta cifra supuso una reducción de la tasa de positividad, Grecia batió de nuevo su récord de pacientes intubados al alcanzar los 790 mientras las uci continúan luchando contra semanas de saturación.

ALEMANIA. LA INCIDENCIA SIGUE CRECIENDO Y MENOS DEL 6% HA SIDO VACUNADO TOTALMENTE

La incidencia acumulada en siete días subió en Alemania a 120,6 casos por 100.000 habitantes, frente a 110,4 ayer y 131,4 hace una semana, con 24.097 nuevos contagios en las últimas 24 horas, casi 6.000 más que el pasado sábado.

La cifra de decesos en un día ascendió a 246, después de los 120 hace una semana, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados esta madrugada.

El presidente del RKI, Lothar Wieler, apuntó ayer que existen otros factores, como la ocupación de las ucis, actualizadas al día, que muestran la evolución de la pandemia, y en este sentido habló de una situación "muy, muy seria".

Hasta el sábado en Alemania habían recibido las dos dosis de la vacuna 4.831.522 personas -un 5,8 % de la población-, y 112.204.176 (el 14,7 %), al menos una.

FRANCIA BATE UN RÉCORD DIARIO DE VACUNACIONES PERO LOS CONTAGIOS SIGUEN CRECIENDO

Francia marcó un nuevo récord diario de vacunaciones con 510.000 este viernes, anunció el ministro de Sanidad, Olivier Véran, de forma que ya hay más de 10,5 millones de personas que han recibido al menos una dosis, un 15,7 % de la población.

Por lo que se refiere a la situación epidémica, lo más significativo es que la tensión se mantiene a un nivel muy alto en los hospitales, y en particular en las ucis, con un elevado volumen de contagios. Este viernes se comunicaron 41.243 casos, en línea con lo ocurrido en las jornadas precedentes (el miércoles y el jueves juntos hubo 84.999) y 301 muertos en los hospitales (343 la víspera).

REINO UNIDO. DESPROPORCIÓN ENTRE LOS QUE HAN RECIBIDO UNA DOSIS Y LOS QUE YA HA HAN RECIBIDO LAS DOS

En el Reino Unido han muerto 127.040 personas por covid-19 desde que comenzó la pandemia. En los últimos siete días han fallecido 224 personas por esa causa (60 el viernes) y se han detectado 19.804 infecciones (3.150 de ellas el viernes). Permanecen ingresadas 3.005 personas con coronavirus en hospitales británicos, frente al máximo de 39.249 que se registró en enero, y 421 de ellas se encuentran en unidades con respiración asistida. Hasta ahora se han administrado 38.444.540 dosis de una vacuna contra la covid-19 y 6.541.174 personas han recibido ya las dos inyecciones preceptivas.

ESPAÑA. PROSIGUE AL ALZA LA INCIDENCIA, POCO MÁÁS DEL 6% TOTALMENTE VACUNADO

La incidencia de la pandemia continúúa al alza en Españña tras las vacaciones de Semana Santa, con un incremento de 27,3 puntos desde el 1 de abril, hasta situarse en 182 casos por cada 100.000 habitantes, segúún datos oficiales, aunque varias regiones, entre ellas Madrid, con una incidencia de 324,3 casos, permanecen en situacióón de riesgo extremo, es decir, por encima de los 250. Desde que comenzóó la Pandemia en Españña, en marzo de 2020, se registraron 3.347.512 casos de coronavirus y 76.328 fallecimientos.

Segúún datos del ministerio de Sanidad, el núúmero de personas que recibieron al menos una dosis de la vacuna supera ya los 7,1 millones (15 %) y los inmunizados con la pauta vacunal completa sube a 3.072.109, el 6,5 % de la poblacióón.

RUSIA. DESCENSO EN LA INCIDENCIA PERO LA VACUNACIÓN VA MUY LENTA

Los casos de coronavirus en Rusia han bajado a 8.704 en la última jornada después de haber superado el día anterior la barrera de las 9.000 infecciones, según el centro operativo de lucha contra la covid-19. Desde el inicio de la pandemia se han contagiado en Rusia 4,6 millones de personas del coronavirus.

Mientras, la campaña de vacunación, que comenzó en Rusia el 15 de enero, solo avanza lentamente. De acuerdo con la página GOGOV, la única que recoge datos sobre el proceso de vacunación en todas las regiones ante la falta de estadísticas oficiales que se publiquen regularmente, en Rusia se han vacunado casi 8,6 millones de personas o el 5,87 % de la población con la primera dosis y 5,4 millones (3,7 %) con las dos.