Rocío Flores guarda silencio después de su debut como colaboradora

Rocío Flores sorprendió ayer a todos los espectadores de televisión con su colaboración en 'El programa de Ana Rosa'. Visiblemente emocionada, la joven habló de su experiencia en 'Supervivientes 2021' y de cómo vio a Olga Moreno en este primer programa. Y es que ya sabemos que de lo que no va a hablar es de lo que está diciendo su madre en su documental, que verdaderamente es lo que la gente quiere saber, pero para eso tendremos que esperar.



La hija de Antonio David no quería hacer ningún comentario sobre su nueva faceta de colaboradora de televisión y salía del programa en el que ha sido contratada sin aclarar cómo ha visto a Olga Moreno en su primera gala de 'Supervivientes'. Eso sí, Rocío se reencontraba en el parking de Telecinco con su amigo y excompañero de concurso, Jorge Pérez, al que abrazaba mostrándole todo su cariño.



Más tarde, Rocío entraba en una restaurante muy conocido de la capital madrileña para celebrar las buenas críticas que ha recibido en su debut como colaboradora. Y es que a pesar de que no hablase mucho, la joven transmitió con su mirada y con sus palabras mucho más que algunas entrevistas que hemos visto en televisión en los últimos años.



Sin duda, se trata de una nueva etapa para Rocío Flores que tiene claro que de momento no va a hablar del documental de su madre, pero sí va a defender a Olga Moreno en 'El programa de Ana Rosa' donde se ha sentido muy cómoda.