Rocío Carrasco cancela el musical 'Qué no daría yo por ser Rocío Jurado'

10/04/2021 ROCÍO CARRASCO. MADRID, 10 (CHANCE) Hace varias semanas escuchamos por primera vez el testimonio de Rocío Carrasco en su documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y lo cierto es que toda España se quedaba sobrecogida al conocer por primera vez su versión. Desde entonces, las declaraciones más buscadas son las de su hija, Rocío Flores, pero también las de ella porque como bien sabemos, este documental fue grabado el año pasado. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 10 (CHANCE)



Hace varias semanas escuchamos por primera vez el testimonio de Rocío Carrasco en su documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y lo cierto es que toda España se quedaba sobrecogida al conocer por primera vez su versión. Desde entonces, las declaraciones más buscadas son las de su hija, Rocío Flores, pero también las de ella porque como bien sabemos, este documental fue grabado el año pasado.



Hoy, el programa 'Socialité' ha contado que Rocío Carrasco y Fidel Albiac habían cancelado la función que tenían prevista para mayo del musical que dirigen, 'Qué no daría yo por ser Rocío Jurado'. Una decisión que se ha tomado hace pocos días y que de momento, no se ha explicado el por qué del motivo de retrasar la función 5 meses después.



Aunque todavía no sabemos el por qué, Rocío Carrasco lleva encerrada en su casa desde que se emitió el primer capítulo de su documental, por lo que a lo mejor el motivo sea seguir permaneciendo alejada de las cámaras y así, esperar a que pase tiempo para volver a dirigir este espectáculo que ha tenido siempre muy buena acogida por el público de las localidades donde han actuado.