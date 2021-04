Portugal.- El ex primer ministro luso José Sócrates se compara con Lula en un libro por la investigación por corrupción

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El ex primer ministro socialista portugués José Sócrates publicará en los próximos días un libro en el que se compara con el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por el encausamiento de ambos en los tribunales en un preámbulo firmado por la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, aliada de Lula.



En el libro 'Sólo ahora comienza', Sócrates responde a las acusaciones de la conocida como Operación Marqués en un escrito que cuenta con un prefacio de Rousseff bajo el título "En pleno siglo XXI, la lucha contra la injusticia y la judicialización".



En el texto de Rousseff hay citas de 'El Proceso' de Franz Kafka y termnina citando el artículo 'Yo acuso' de Émile Zola y entre medias, varias referencias a los paralelismos entre la situación de Sócrates y la de Lula da Silva.



"La historia (de Sócrates) es increíble, pero no es inédita. Está en el manual del 'lawfare' (judicialización) utilizado rutinariamente contra líderes políticos", explica Rousseff, que señala "los paralelismos entre la situación vivida por el veterano líder del Partido Socialista (portugés) (...) y la del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que salta a la vista".



Rousseff sostiene que "no cabe duda" de que "igual que en el caso de Lula", en el que el Tribunal Supremo anuló la condena por corrupción, "ocurrirá lo mismo con Sócrates".



Para Rousseff, lo más "vergonzoso" de la Operación Marqués es que haya ocurrido "en Portugal, corazón de la Europa Moderna". "La verdad prevalecerá", remacha la expresidenta brasileña.