Paraguay "inicia por fin" la vacunación de sus adultos mayores

Un anciano del Hogar de Ancianos Santo Domingo es vacunado este sábado contra el covid en Asunción. EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 10 abr (EFE).- El ministro de Salud, Julio Borba, vacunó este sábado en un hogar de ancianos de Asunción a varios mayores de 80 años, arrancando así la inmunización al coronavirus de esa franja de la población, que de momento se limitaba al personal de blanco del país sudamericano.

"Por fin iniciamos, por fin", dijo Borba a los medios en el Hogar Santo Domingo", una de las residencias donde comenzó la primera etapa del plan nacional de vacunación, con la meta de llegar a 1.378 adultos mayores de 14 regiones sanitarias.

La vacunación a la población de la tercera edad se realiza con las dosis de AstraZeneca llegadas de la plataforma Covax y a la remesa de Covaxin donada por India.

Borba prefirió no avanzar fechas sobre el término de este periodo de vacunación, que implica a 78 hogares de mayores, públicos y privados, de cara a alcanzar a una población meta para personas mayores de 60 años con problemas de movilidad de 8.182 vacunados.

"Vamos a tratar de terminar responsablemente, no quisiera adelantar en qué fecha culminaríamos pero la idea es hacerlo bien, ya que requieren de una periodo de observación para luego continuar con el proceso", comentó el ministro.

HOSPITALES SATURADOS

El inicio de esta fase de la inmunización se produce en medio de una segunda ola de coronavirus que ha saturado la red sanitaria pública, con constantes quejas ciudadanas ante la falta de medicamentos, en muchos casos costeados por los afectados, y una máxima ocupación de las unidades respiratorias e intensivas.

De hecho, tras la intervención del ministro ante los medios, un joven se le acercó entre llantos para denunciar la situación de su madre, que dijo no encuentra una plaza de terapia intensiva en el sistema público.

"Nuestros familiares se mueren en vida, mi mama se muere.Necesitamos que ella ingrese con urgencia en terapia intensiva", dijo el joven a pocos metros del ministro.

La precariedad sanitaria estatal está quedando más expuesta ante una situación epidemiológica considerada "crítica" por el Ministerio, con un aumento sostenido de los contagios y una media de decesos diarios que no se conocían desde que hace un año se detectaron los primeros casos.

El país, de unos siete millones de habitantes, acumula hasta la fecha 4.698 muertes, tras las 54 registradas el viernes, y 232.142 contagios desde el comienzo de la pandemia, después de los 2.547 casos reportados en el informe de ese mismo día.

La saturación de los hospitales, unido a las carencias en medicamentos y a la lenta llegada de las vacunas, originaron protestas ciudadanas el mes pasado en Asunción descalificando la gestión de la pandemia del presidente del país, Mario Abdo Benítez, y exigiendo su renuncia.

El Gobierno ha comenzado a vacunar a la franja de mayores adultos sin completar la del personal de blanco, 78.666 profesionales de los cuales han sido inmunizados 46.801 personas.

Paraguay ha recibido de momento 36.000 dosis de vacunas del mecanismo Covax, con el que acordó una entrega de 4,3 millones; 24.000 dosis de la Sputnik V, del millón adquirido al Fondo Ruso de Inversión, y donaciones como las de India (100.000) y Chile (20.000).

La opción india se presenta como la actual alternativa para el Gobierno, que está pendiente de recibir otras 100.000 dosis donadas de ese país e iniciar el proceso de compra de dos millones.