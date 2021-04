Papa Francisco.- El Papa da el pésame a la Reina Isabel II por la muerte del Príncipe Felipe de Edimburgo

ROMA, 10 (EUROPA PRESS)



El Papa ha dado "su más sentido pésame" a la Reina Isabel II de Inglaterra por la muerte del Príncipe Felipe de Edimburgo al tiempo que ha invocado "bendiciones de consuelo y paz" para su familia y todos los que lloran su pérdida.



"Sobre Usted - ha señalado el Pontífice dirigiéndose a la Reina Isabel - y sobre todos los que lloran la muerte en la esperanza cierta de la Resurrección, invoco las bendiciones del Señor de consuelo y paz".



El Papa ha expresado sus condolencias en un telegrama en el que ha invocado "al amor misericordioso de Cristo nuestro Redentor" que ha firmado como es habitual el Secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin.



Francisco se ha mostrado "entristecido" por la noticia del fallecimiento del Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo al tiempo que ha recordado "la dedicación del Príncipe Felipe al matrimonio y a la familia, su eminente historia de servicio público y su compromiso por la educación y el progreso de las generaciones futuras".



Reino Unido guardará duelo oficial por ocho días. El funeral del Duque de Edimburgo será celebrado de forma estrictamente privada. Para despedir a Felipe de Inglaterra, no habrá funeral de Estado ni velatorio, como era su deseo. Todavía no se conocen los detalles de la ceremonia exequial.



El rito fúnebre, según informaciones aún no confirmadas, debería celebrarse en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Será incluso "más sencillo" de lo que él pidió, debido a la pandemia, informaron fuentes de la familia real. Mientras tanto, todo el país vive junto a la querida Reina Isabel este momento de dolor.