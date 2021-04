Ortega Cano, agotado con la polémica de Rocío Carrasco

10/04/2021 ORTEGA CANO. MADRID, 10 (CHANCE) Mucho se está hablando durante estos días del miedo que podrían tenerle a Antonio David Flores la familia de Ortega Cano y también la de Rocío Jurado. De hecho, se ha comentado que ese sería el motivo por el que se han puesto todos de parte del colaborador de televisión y no han apoyado a Rocío Carrasco en esta guerra mediática. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Mucho se está hablando durante estos días del miedo que podrían tenerle a Antonio David Flores la familia de Ortega Cano y también la de Rocío Jurado. De hecho, se ha comentado que ese sería el motivo por el que se han puesto todos de parte del colaborador de televisión y no han apoyado a Rocío Carrasco en esta guerra mediática.



Hemos hablado con José Ortega Cano, que como bien sabemos no está siguiendo el documental de Rocío Carrasco por los problemas de salud que tiene, y no nos ha querido decir nada al respecto. El torero ha tenido que soportar como Kiko Jiménez informaba en el plató de 'Sálvame Diario' de un vídeo que tiene Antonio David que le compromete a él y a Rocío Jurado.



Como decimos, el maestro no ha querido hacer ningún comentario al respecto y se ha limitado a saludar a la prensa que se encontraba en las inmediaciones de su hogar moviendo la mano, ni si quiera con un 'Adiós'. Una actitud que nos llama mucho la atención porque el torero siempre ha demostrado tener una educación exquisita con los medios de comunicación y parece que este tema le está causando bastante dolor porque no hemos oído su opinión todavía.