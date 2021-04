Observatorio ve un alza de las muertes por covid-19 y dudas con la vacuna en Nicaragua

Según las cifras del Gobierno, la covid-19 ha dejado 179 muertos y 6.747 casos confirmados, datos que no son reconocidos por las asociaciones médicas nicaragüenses. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 10 abr (EFE).- El independiente Observatorio Ciudadano covid-19 informó este sábado que el número de muertes causadas por la pandemia en Nicaragua alcanzó las 3.038, y señaló que la información estatal sobre la vacunación ha generado confusión entre la población.

De acuerdo con el más reciente informe del Observatorio, un total de 24 personas murieron por neumonía y otros síntomas de la covid-19 entre el 25 de marzo pasado y el 7 de abril para elevar la cifra a 3.038 desde que la pandemia fue detectada en Nicaragua, hace un año.

El Observatorio, cuyos datos son avalados por el gremio médico, también reportó 13.467 casos sospechosos de covid-19, que no clasifican como “confirmados” por falta de acceso a las pruebas PCR, cuyo uso está limitado a la sede central del Ministerio de Salud (Minsa) en Managua u hospitales estatales que las autoridades designen.

Entre los casos verificados por el Observatorio “con sintomatología asociada o presuntiva de covid-19” están 890 trabajadores de la salud, desde médicos hasta camilleros, de los cuales 120 han fallecido. El Gobierno de Nicaragua no reconoce afectaciones en el sector sanitario.

Según las cifras del Gobierno, la covid-19 ha dejado 179 muertos y 6.747 casos confirmados, datos que no son reconocidos por las asociaciones médicas nicaragüenses.

DUDAS CON VACUNACIÓN

Por otro lado, el acceso a 335.000 dosis de vacunas Covishield, donadas por la India y adquiridas a través del mecanismo Covax, que garantiza medicinas a países pobres, ha creado incertidumbre, según el Observatorio, compuesto por una red de médicos y voluntarios de toda Nicaragua.

“El 6 de abril se inició una segunda etapa de la jornada de vacunación en el país (…), el anuncio ha sido bien recibido por la población, pero ha generado también confusión al no haber claridad sobre a quiénes se estará aplicando la vacuna, ni información precisa sobre dónde y en qué horarios se vacunará”, señaló el Observatorio.

La información estatal sobre la inmunización hasta ahora se ha limitado a la divulgación de fechas y centros de atención, a través de medios del Gobierno, que no son consumidos por el total de la población nicaragüense.

El Observatorio, que en los últimos días se ha servido de las redes sociales para divulgar los datos oficiales que se tienen, también reportó 2.776 “irregularidades” en el manejo de la pandemia por parte del Gobierno que dirige el presidente Daniel Ortega.

Entre las irregularidades reportadas están “aglomeraciones, amenazas y represalias, respuesta inadecuada del Ministerio de Salud, entierros clandestinos, e insuficiente información pública”.

En su informe, el Observatorio demandó “la pronta y urgente vacunación de los trabajadores de la salud”, y recordó que “la OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda que la protección de las y los trabajadores de la salud debe ser una prioridad, con el fin de asegurar la atención a la población”.

Tanto la OMS como la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han mostrado preocupación por el manejo de la pandemia de coronavirus en Nicaragua.