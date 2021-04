New Orleans Pelicans se hace con la victoria contra Philadelphia 76ers por 101-94

New Orleans Pelicans ganó en casa a Philadelphia 76ers por 101-94 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de New Orleans Pelicans perdieron fuera de casa contra Brooklyn Nets por 139-111. Por su parte, los de Philadelphia 76ers derrotaron a domicilio a Boston Celtics por 96-106. New Orleans Pelicans, tras el partido, se queda por el momento fuera de los Play-off con 23 victorias en 52 partidos disputados, mientras que Philadelphia 76ers sigue en puestos de Play-off con 35 partidos ganados de 52 jugados.

Durante el primer cuarto hubo alternancias en el electrónico, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 10-2 durante el cuarto y terminó con un 23-22. Tras esto, el segundo cuarto también tuvo como protagonistas a a los dos contendientes, con alternancias en el marcador hasta concluir con un resultado parcial de 27-28. Tras esto, los jugadores acumularon un total de 50-50 puntos antes del descanso.

El tercer cuarto tuvo como protagonista al equipo local, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 14-2 y alcanzó una diferencia de nueve puntos (74-65) y finalizó con un resultado parcial de 26-18 (y un 76-68 global). Finalmente, durante el último cuarto recortaron distancias los visitantes, aunque no fue suficiente para hacerse con la victoria del partido y el cuarto acabó con un resultado parcial de 25-26. Tras todo esto, el partido terminaba con un resultado de 101-94 a favor del equipo local.

Durante el partido, destacaron Zion Williamson y Brandon Ingram por su participación en el encuentro, tras conseguir 37 puntos, ocho asistencias y 15 rebotes y 17 puntos, dos asistencias y ocho rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Tobias Harris y Joel Embiid, con 23 puntos, tres asistencias y siete rebotes y 14 puntos, una asistencia y nueve rebotes respectivamente.

En el próximo choque de la competición, New Orleans Pelicans jugará contra Cleveland Cavaliers en el Rocket Mortgage Fieldhouse, mientras que en el próximo encuentro, Philadelphia 76ers se medirá con Oklahoma City Thunder en el Chesapeake Energy Arena.