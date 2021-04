Ministro rechaza el intento de destitución al presidente de Perú por el "vacunagate"

En la imagen, el presidente de Perú, Francisco Sagasti. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 10 abr (EFE).- El ministro del Interior, José Elice, rechazó la moción de censura de un legislador para destituir al presidente de Perú, Francisco Sagasti, por el escándalo de la vacunación irregular, conocido como "Vacunagate", al considerar que no tiene fundamento y pretende generar una idea de inestabilidad.

A escasas horas de que se celebren los comicios generales en el país, Elice declaró que "no es el momento" para la presentación de esta moción y que no cree "que exista un fundamento para censurar al presidente de la República".

Añadió que Sagasti es el presidente y que "no podemos generar esta idea de probable inestabilidad, y que dependa el ejercicio de la primera magistratura del país, del Congreso de la República".

El congresista Posemoscrowte Chagua, del partido opositor Unión por el Perú (UPP), presentó el viernes una moción que plantea destituir a Sagasti por su presunta vinculación con el caso de vacunación irregular contra la covid-19, conocido como "Vacunagate".

Chagua pidió que se declare la "vacancia" de Sagasti "por haber incurrido en actos incompatibles con la dignidad de su cargo e infringido la Constitución".

EXMINISTRA CONFRONTA A SAGASTI

La excanciller Elizabeth Astete, una de las funcionarias que se vacunó en secreto, afirmó ante el pleno del Congreso el jueves que Sagasti estaba al tanto de que se inmunizaría y agregó que "no tiene motivos" para mentir sobre este tema.

En entrevista con RPP Noticias, el ministro del Interior agregó que Sagasti ha dicho claramente que no estuvo enterado de la vacunación de la excanciller, sino en el momento que renunció Astete, el pasado 14 de febrero.

"Ella (Astete) cuando ha hecho sus declaraciones, y ha continuado haciendo sus declaraciones, lo que ha dicho es que entendió que el presidente había accedido", manifestó Elice.

La exministra de Salud Pilar Mazzetti, también investigada por su inmunización irregular, y la actual presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, han declarado que no supieron de la vacunación de Astete, ni que se lo haya mencionado al mandatario.

MOCIÓN AL PLENO DEL CONGRESO

Según el diario El Popular, el pedido de Chagua deberá ser revisado con prioridad por el pleno del Congreso el próximo 13 de abril, día en que se había acordado discutir una denuncia por presunta corrupción contra el legislador Edgar Alarcón, quien también integra la bancada de UPP.

Precisamente, el candidato presidencial por UPP en las elecciones de este domingo, José Vega, recordó esta semana que su agrupación "presentó y promovió la vacancia" del expresidente Martín Vizcarra, que fue destituido el pasado 9 de noviembre, en una decisión que abrió la crisis política y social que llevó a Perú a tener tres presidentes en solo una semana.

Esta semana, el pleno del Congreso aprobó un informe que recomendó que se acuse por delitos de corrupción al expresidente Vizcarra (2018-2020) por el "Vacunagate", como se denomina a la vacunación irregular de funcionarios, sus familiares e invitados.

El informe planteó acusar por el mismo motivo a las exministras del actual régimen Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete.