Michel de la UE dice que está durmiendo mal tras polémica del sofá en Turquía

Imagen de archivo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mirando cómo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el presidente turco, Tayyip Erdogan, toman asiento en Ankara, Turquía. 6 abril 2021. Fotograma obtenido por Reuters. Unión Europea/vía Reuters TV. ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE ENTREGADA POR UNA TERCERA PARTE. CRÉDITO OBLIGATORIO. NO REVENTAS NI ARCHIVOS.

BERLÍN, 10 abr (Reuters) - El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, está pasando malas noches por la vergüenza que le produjo un polémico reparto de asientos durante un encuentro en Ankara esta semana, dijo al diario alemán Handelsblatt.

Ursula Von der Leyen, la primera presidenta de la Comisión Europea, expresó su sorpresa y su incredulidad cuando vio que Michel se sentó en el único sillón disponible junto al presidente turco Tayyip Erdogan durante la cita.

En el episodio, captado por una cámara, ella terminó siendo relegada a un sofá, alejada de la escena principal.

"No es un secreto que no he estado durmiendo bien por la noche desde entonces, porque las escenas siguen repitiéndose en mi cabeza", dijo Michel a Handelsblatt, agregando que si fuera posible daría marcha atrás y lo enmendaría.

(Reporte de Madeline Chambers; editado en español por Carlos Serrano)