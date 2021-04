Lucas y Valverde, dudas para Anfield

El defensa del Real Madrid Lucas Vázquez (c) se retira lesionado en el partido ante el Barcelona de LaLiga, que se disputó este sábado en el estadio Alfredo di Stéfano. EFE/Juanjo Martín

Madrid, 10 abr (EFE).- Los madridistas Lucas Vázquez y el uruguayo Fede Valverde fueron sustituidos tras dos golpes que les impidieron acabar el clásico ante el Barcelona en el estadio Alfredo di Stéfano, y serán sometidos a pruebas este domingo para determinar si pueden jugar ante el Liverpool en Anfield en la Liga de Campeones.

El brasileño Militao también acabó con problemas el clásico, tras jugar dos partidos seguidos de alta intensidad consecutivos por primera vez en la temporada. Según informan a Efe fuentes del club no tendrá problemas para jugar el miércoles el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Las dudas por resolver de Zidane serán Lucas y Valverde. Un choque con Sergio Busquets provocó el cambio de Lucas Vázquez a los 43 minutos, sufre un fuerte golpe en la rodilla derecha y será sometido a pruebas para determinar si sufre lesión.

Por su parte Valverde dejó el campo con molestias a los 61 minutos y se marchó cojeando del estadio Alfredo di Stéfano. "Fue un golpe en el pie", desveló su pareja en las redes sociales. "Mañana seguramente le hagan estudios porque estaba muy hinchado, pero por lo menos no fue nada relacionado a su lesión anterior", añadió la periodista Mina Bonino.

Zidane no podrá contar para la cita europea ante el Liverpool con Sergio Ramos por su lesión en un gemelo ni con Raphael Varane por coronavirus. Tiene cuatro días para recuperar a Dani Carvajal, recuperado de su lesión muscular, y decidir si el belga Eden Hazard está en condiciones físicas para regresar a los terrenos de juego.