Los cambios de criterio causan rechazo en España a vacunarse con AstraZeneca

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha pedido este sábado "máxima confianza" en las vacunas y en el criterio de los especialistas, pese a los cambios de planificación en la estrategia nacional por la decisión de limitar la administración de AstraZeneca en los menores de 60 años. EFE/ Elvira Urquijo A.

Madrid, 10 abr (EFE).- Las noticias sobre los posibles riesgos de la vacuna de AstraZeneca y los cambios de criterios sobre la edad para administrar estas dosis, han generado en España un rechazo a vacunarse entre las personas citadas para hacerlo, aunque de manera desigual según las regiones, destacando Madrid con casi un 60 %.

"Todas las vacunas son seguras y eficaces y cuentan con el aval de la Agencia Europea del Medicamento", insistió este sábado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien destacó que el rechazo de la población a la vacuna de AstraZeneca "es muy desigual" dependiendo de cada comunidad autónoma.

España cambió esta semana la estrategia de vacunación para la vacuna anglosueca después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) se pronunciara sobre unos trombos raros que se habían registrado entre personas ya vacunadas en varios países.

Ahora no se administrará a menores de 60 años, pero sí hasta los 69, frente a la estrategia que se había seguido inicialmente, que la recomendaba para menores de 55 años, lo que provocó críticas y confusión.

Estos cambios de criterio crearon cierta desconfianza y rechazo entre la población citada en los grandes centros de vacunación que se han organizado en toda España, aunque con una incidencia muy variada, que va desde casi el 60 % de rechazo en la Comunidad Madrid al nulo en el País Vasco.

En concreto, de las 32.000 personas que estaban citadas el viernes en los dos grandes centros de vacunación de Madrid, solo se presentaron 13.800, lo que significa que un 56 % no acudió a vacunarse, según los datos que facilitó hoy el consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero.

Sin embargo, en otras regiones como en Andalucía los rechazos a AstraZéneca son en torno al 20 %, en La Rioja es residual (3 %) y en el País Vasco ayer se suministraron todas las dosis de la vacuna anglosueca.

Pese al rechazo de la población, la Comunidad de Madrid, una de las regiones españolas con la incidencia más alta de coronavirus (324 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días), anunció hoy que solicitó de "manera formal" al Ministerio de Sanidad que los menores de 60 años puedan vacunarse de manera voluntaria con AstraZéneca.

Tras el cambio de criterio, miles de personas menores de 60 años que se habían vacunado ya con una primera dosis de esta vacuna, ahora no saben si les administrarán la segunda.

Según el último informe del Ministerio de Sanidad, hasta el momento se han inyectado 2.388.522 dosis de AstraZeneca -el 73,9 % de las que han sido entregadas (3.232.200)- todas ellas primeros pinchazos, 77.351 dosis en las últimas 24 horas.