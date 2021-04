Los Bafta presumen de diversidad en su edición más virtual

La gala de los Bafta se celebrará un año más en el Royal Albert Hall de la capital británica, justo el año en que se conmemora el 150 aniversario del recinto. EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA/Archivo

Londres, 10 abr (EFE).- Los premios Bafta del cine británico vivirán este domingo su edición más diversa y multirracial, con cuatro directoras optando a la mejor dirección y con dieciséis de los veinticuatro intérpretes seleccionados de minorías étnicas, en un contexto virtual motivado por la pandemia.

La gala, que una edición más se celebrará en el Royal Albert Hall de la capital británica, no contará ni con la tradicional alfombra roja ni con el público en las gradas, justo el año en que se conmemora el 150 aniversario del recinto.

La 74 entrega de los Bafta, la primera en contexto de pandemia, después de que la de 2020 se hiciera en febrero, antes de la expansión del virus, será la más diversa y multirracial de todas, en respuesta a las críticas lideradas por Joaquin Phoenix, protagonista de 'Joker'.

"Enviamos un mensaje muy claro a la gente de color. No son bienvenidos aquí. Ese es el mensaje que estamos enviando a gente que ha contribuido mucho a nuestro medio, a nuestra industria, de formas en las que nos hemos beneficiado", dijo Phoenix durante el discurso de ganador al mejor actor.

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) ha respondido colocando como las películas más nominadas a 'Nomadland', de Chloe Zhao, y a 'Rocks', de Sarah Gravon.

La primera cinta narra la historia de una mujer nómada en el Estados Unidos actual y relata los problemas económicos de la población envejecida, mientras que la segunda se centra en la supervivencia de una niña y su hermano en un barrio empobrecido de Londres. Ambas comandan las nominaciones con siete cada una.

'El padre', 'Mank', 'Minari' y 'Una joven prometedora' les siguen con seis candidaturas, mientras que 'The Dig' y 'The Mauritanian' tienen cinco.

Zhao, con 'Nomadland', ya se ha convertido en la segunda mujer en ganar el Globo de Oro a la mejor dirección y en la primera asiática en conseguirlo, y en Londres buscará seguir añadiendo papeletas en su carrera por el Óscar.

Por primera vez en la historia de los premios, considerados la antesala de los Óscar de Hollywood, cuatro mujeres compiten en la categoría de mejor director o directora y tres de ellas han sido nominadas también para la sección de mejor película de habla no inglesa.

Optan a mejor película "Nomadland", "The Father", "The Mauritanian", "Promising Young Woman" y "The Trial of the Chicago 7" .

Además de Zhao y Gavron, son finalistas para el galardón a la mejor dirección Shannon Murphy ('Babyteeth') y Jasmila Zbanic ('Quo Vadis, Aida?'), junto con Thomas Vinterberg ('Another round') y Lee Isaac Chung ('Minari').

Compiten por el reconocimiento al mejor actor el veterano Anthony Hopkins ('The Father'), Riz Ahmed ('Sound of Metal'), Chadwick Boseman ('Ma Rainey's Black Bottom '), Adarsh Gourav ('White tiger'), Tahar Rahim ('The Mauritanian') y Mads Mikkelsen ('Another round').

Las nominadas a mejor actriz son Frances McDormand ('Nomadland'), Bukky Bakray ('Rocks'), Radha Blank ('The 40-year-old version'), Vanessa Kirby ('Pieces of a Woman '), Wunmi Mosaku ('His house') y Alfre Woodard ('Clemency').

El toque en español de la gala lo pone Irune Gurtubai, que compite junto a Ben Sharrock con la cinta 'Limbo' en las categorías de mejor película británica y mejor debut de un director o productor.

Entre las novedades en esta atípica edición destaca que se ha permitido la entrada a películas lanzadas digitalmente y que se amplió la preselección para que los jueces accedieran a una mayor variedad de filmes, ya que la gala fue retrasada del 14 de febrero al 11 de abril, en línea con lo que hizo la organización de los Óscar.

Este domingo, a partir de las 19:00 hora local (18.00 GMT), se conocerá qué cinta sucede a '1917' como gran triunfadora en los Bafta, después de que el film de Sam Mendes se llevará siete galardones en 2020.