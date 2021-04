Laura Sánchez acude a la Fashion Week de Madrid

10/04/2021 Laura Sánchez EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



MADRID, 10 (CHANCE)



Hacía mucho que no sabíamos nada de Laura Sánchez y es que lejos de ver los contenidos audiovisuales que cuelga en su perfil de Instagram, la modelo lleva alejada de los medios de comunicación un tiempo. Este fin de semana la hemos vuelto a ver en la Fashion Week de Madrid, con una sonrisa de oreja a oreja como siempre la recordemos, y nos ha confesado qué tal le va.



Aunque han sido muchas veces las que la hemos visto subida a una pasarela, en esta ocasión ha acudido como invitada: "Me da un poco de morriña, pero me quito el gusanillo de vez en cuando". Y es que ya sabemos que se quitó de los desfiles hace ya algunos años, pero sigue manteniendo ese respeto y admiración por el mundo de la moda.



Ahora que se ha publicado que Terelu Campos será concursante de 'Masterchef Celebrity', Laura no ha dudado en mandarle un consejo a la colaboradora en esta nueva etapa: "Que se prepara, que no sabe lo que le espera. Hasta que no lo vives no sabes lo duro que es. Va a dar mucho juego"