La ultraderechista AfD abre un congreso presencial con el lema "Alemania. Pero normal"

El copresidente del partido Alternativa por Alemania (AfD) Tino Chrupalla en el discurso de apertura del congreso de la formación en Dresde, Alemania. EFE/EPA/FILIP SINGER

Berlín, 10 abr (EFE).- La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) abrió hoy en Dresde su congreso federal en formato presencial bajo el lema "Alemania. Pero normal", con el objetivo de aprobar su programa para las elecciones generales de septiembre y en el que se presenta como "único partido real de oposición".

En su discurso de apertura, Jörg Meuthen, copresidente de AfD, acusó a la canciller, Angela Merkel, y a los partidos de coalición de haber "destruido paso a paso" en los últimos 16 años esta normalidad necesaria para el funcionamiento de la sociedad, que debería ser obvia "como lo fue durante décadas" en Alemania.

Agregó que AfD es "el único partido real en la oposición" que todavía quiere esta normalidad en este "país enloquecido".

Para Meuthen, de cara a los comicios de septiembre, los votantes sólo necesitan leerse dos programas electorales, el de AfD -partido que aseguró equivale a libertad- y el de "los llamados verdes" -que, "camuflados de supuestos ecologistas", representan el socialismo-, porque el del resto de partidos, agregó, es "irrelevante".

La "fuerza política impulsora" -junto a AfD como única oposición real en el país, reiteró- son, "para horror" de toda persona sensata, los verdes, porque los conservadores de Merkel, después de 16 años, están "vacíos" y "sacudidos por escándalos".

Por otra parte, Meuthen llamó a acudir unidos a los comicios en este "superaño electoral" y se refirió en particular a las elecciones en junio en Sajonia-Anhalt, donde el partido "tiene grandes opciones" de convertirse en la primera fuerza, dijo, después de colocarse ya en las anteriores regionales en segundo lugar con el 24,2 % de los votos.

Meuthen manifestó su satisfacción además por el hecho de que su partido celebre su segundo congreso federal desde el comienzo de la pandemia en formato presencial y ante más de 600 delegados.

Afirmó que AfD quiere demostrar que no hay necesidad para "estas orgías de prohibición, este encierro, esta locura de parar la vida pública" cuando se confía en los ciudadanos e invitó a los "fanáticos de las prohibiciones" a seguir celebrando sus congresos de manera virtual.

Alternativa para Alemania, que en los ocho años desde su fundación ha logrado acceder a todas las cámaras regionales y tras los comicios de 2017 al Bundestag como principal fuerza de la oposición, no logrará, según las recientes encuestas, mejorar, ni tampoco repetir, el 12,6 % de los votos de las pasadas elecciones generales.

En los comicios regionales de marzo pasado en el estado federado de Baden-Württemberg (sur), AfD cayó 5,4 puntos, hasta el 9,7 % de los votos, y en Renania-Palatinado (oeste) perdió 4,3, hasta el 8,3 %.