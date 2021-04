Jon Rahm y Olazabal pasan el corte y Sergio García queda eliminado

El golfista vizcaíno Jon Rahm ha terminado la segunda ronda del Masters, que se disputa esta semana en el histórico recorrido de Augusta National, al par y a siete golpes del líder, el inglés Justin Rose (-7). EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Augusta (EE.UU.), 9 abr (EFE).- Cara y cruz para el golf español al concluir este viernes la segunda ronda del Masters de Augusta con el pase del corte conseguido por Jon Rahm y José María Olazabal, mientras que Sergio García quedaba eliminado.

Rahm (72) nunca se encontró cómodo en el Augusta National Golf Club, regado para que no estuviese tan duro, y lo demostró con otra tarjeta baja que le dio para estar en la competición del fin de semana y tener la oportunidad de recuperar su mejor juego.

El número tres del mundo que acumuló 144 golpes (par), a siete del líder, el ingles Justin Rose, tuvo claras oportunidades de haber logrado hasta dos eagles, pero al final los putts de Rahm no fueron buenos.

Rahm, como siempre lo intentó todo, pero esta vez pocas cosas le salieron bien, tal vez el gran birdie que logró en el hoyo 17, donde demostró la clase y el genio que posee cuando está en el campo.

Luego su actuación estuvo empañada con una bola al agua y al bunker, que no le dejaron mucho margen de recuperación.

Pero sería Olazabal, dos veces campeón del Masters de Augusta, quien daba la primera alegría de la jornada al entregar tarjeta firmada de 71 golpes (-1), que le permitió acumular 146 (+2) y volvía a disfrutar de un fin de semana en un campo de grandes recuerdos para él y el golf español.

El veterano golfista de 55 años, que hace su trigésima segunda presentación en el primer mayor de la temporada del PGA Tour, no ha podido superar el corte desde el año 2014 cuando acabó en el puesto 34.

Olazabal, aunque comenzó la jornada con dos bogeys consecutivos, en los hoyos 3 y 4, se reencontró con sus mejores golpes desde el tee y sentenció en el green con dos putts en el octavo y noveno que le dieron los primeros dos birdies del partido.

Pero Olazabal volvió a perder su ajuste en el green rápido del décimo hoyo para cometer el que sería su tercer y último bogey del día.

Porque reaccionó de inmediato en el par 4 del undécimo y logró el birdie que le dio toda la confianza para llegar al decimoquinto y también hacer lo propio que le aseguraba un registro final de cuatro birdies y tres bogeys que le permitía colocarse en el camino hacia la competición del fin de semana.

Olazabal recuperaba 12 puestos en la clasificación provisional para colocarse cuadragésimo.

García (72, par) se mantuvo en la lucha hasta el final para mantenerse en el torneo que ganó en la edicción del 2017 después e comenzar el recorrido con birdies en los primeros cinco hoyos y colocarse en el puesto de clasificación.

Pero García también se fue al agua con su segundo golpe en el 15, saliendo de ahí con un bogey, resultado que repitió en el 17 y con un acumulado de 148 (76 y 72, +4), al no lograr terminar con un birdie, se despidió del Masters.