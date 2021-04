J&J reducirá un 80 % la cantidad de vacunas que entregará la próxima semana

La farmacéutica Johnson & Johnson reducirá en un 80 % la próxima semana el número de vacunas que entregará en EE.UU. después de los problemas de producción que ha registrado en una planta de Baltimore. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/Archivo

Nueva York, 9 abr (EFE).- La farmacéutica Johnson & Johnson reducirá en un 80 % la próxima semana el número de vacunas que entregará en EE.UU. después de los problemas de producción que ha registrado en una planta de Baltimore.

Según cifras de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), el gobierno federal ha asignado solo 700.000 vacunas de J&J a los distintos estados del país, una cifra drásticamente menor que las 4,9 millones de esta semana.

El descenso complicará la campaña de vacunación masiva que se está llevando a cabo en EE.UU., donde el número de personas eligibles para recibir dosis está aumentando constantemente, puesto que en más de 30 estados se han abierto las vacunas a todos los adultos mayores de 16 años.

Se espera que J&J entregue una cantidad semanal relativamente baja de dosis hasta que consiga autorización por parte de las autoridades de EE.UU. de una compañía de producción de una planta de Baltimore que ha estado teniendo problemas, confirmó este viernes en una rueda de prensa el coordinador de la Respuesta al Covid-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients.

Al parecer, en las instalaciones, pertenecientes a la firma Emergent BioSolutions, se mezclaron "accidentalmente" a mediados de marzo ingredientes de la vacuna de J&J y de AstraZeneca, lo que malogró hasta 15 millones de dosis de Johnson & Johnson y ha forzado a las autoridades reguladoras a retrasar la autorización de las líneas de producción de la fábrica.

La misma planta produce tanto dosis de la fórmula de J&J como de la farmacéutica AstraZeneca, destinadas a combatir la covid-19.

Los problemas de suministro sin embargo no afectarán a la Unión Europea, puesto que esa región utiliza una cadena de suministro independiente de la de EE.UU.

La producción de dosis de J&J para Europa empezará a finales de este mes y se espera que la cantidad de vacunas que entregará no varíe, aunque en la actualidad la UE aun está revisando casos de trombos en personas que recibieron ese suero.

Aunque la compañía no ha hecho declaraciones con respecto a la importante bajada de vacunas que llegarán al público la próxima semana, sí aseguró que espera cumplir con su objetivo de entregar 100 millones de dosis en EE.UU. para mediados de año, y probablemente una buena parte de ellas antes de que acabe el mes de mayo.