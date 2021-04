Irene Rosales se muestra cansada de la polémica de Isabel Pantoja

10/04/2021 IRENE ROSALES EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJESI



MADRID, 10 (CHANCE)



Primero Isa Pantoja y luego Kiko Rivera, los hijos de Isabel Pantoja se han enfrentado contra la tonadillera como nunca hubiéramos imaginado y aunque ahora Chabelita parece que se quiere mantener al margen de la polémica que se ha originado entre su hermano y su madre... está pagando los platos rotos de todos.



Hablamos con Irene Rosales y la preguntamos qué le parece que Isabel Pantoja haya dejado de hablar, de nuevo, a Isa Pantoja y nos confiesa que: "No puedo opinar". Nos sonaba tan raro que la colaboradora utilizara esa expresión que le preguntamos por qué no puede hablar y nos ha asegurado que nadie se lo ha prohibido, pero está cansada: "No, porque no quiero".



Y es que son muchos meses que llevan siendo protagonistas de la polémica con Isabel Pantoja y en especial la colaboradora ha tenido un año muy duro por la muerte de sus padres y está agotada mentalmente del conflicto que tiene Kiko Rivera con su madre... Una situación que es entendible porque ella es una de las que todos los fines de semana está dando la cara, no solo por su marido, si no por todo su familia.