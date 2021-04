Irán.- Rohani inaugura una nueva línea de producción de centrifugadoras nucleares

TEHERÁN, 10 (DPA/EP)



El presidente de Irán, Hasán Rohani, ha inaugurado este sábado una nueva línea de producción de centrifugadoras IR-9 empleadas en el programa de enriquecimiento de uranio de la república islámica, en un nuevo desafío a los términos del acuerdo nuclear del que Irán se ha ido desvinculando progresivamente tras la retirada de Estados Unidos en 2018 y la reimposición de sus sanciones contra Teherán.



Rohani ha descrito la inauguración como un "gran logro" aunque reiteró que este programa de enriquecimiento no tiene ningún tipo de intención militar, como sospecha Estados Unidos. "Tenemos el legítimo derecho a desarrollar un programa nuclear pacífico y lo vamos a hacer sin ayuda".



De acuerdo con el pacto de 2015, Irán se había comprometido a emplear solo centrifugadoras IR-1 antiguas y mantener el enriquecimiento de uranio por debajo del 4 por ciento. Según la agencia nuclear de Irán, el país ha enriquecido en cuatro meses 57 kilos al 20 por ciento.



Rohani aprovechó para criticar a la agencia nuclear de la ONU, a quien afeó que no le ha proporcionado apoyo técnico alguno a pesar de que se encuentra "entre los parámetros de su misión", además de practicar inspecciones a las instalaciones nucleares iraníes.



Este mismo sábado, la Agencia de la Energía Atómica de Irán ha avisado de que sus reservas de material nuclear enriquecido y sus centrifugadoras de procesamiento están aumentando rápidamente en un aviso a la comunidad internacional mientras se discute la posibilidad de reactivar el histórico acuerdo nuclear con la república islámica.



El portavoz de la agencia, Behruz Kamalvandi, lanzó este viernes por la noche un duro mensaje a las potencias occidentales, que se "llevarán la peor parte" de cualquier retraso en el levantamiento de las sanciones contra Irán, condición inapelable de Irán para regresar al pleno cumplimiento del acuerdo.



"El número de nuestras centrifugadoras y la cantidad de material (nuclear) enriquecido están aumentando rápidamente", ha manifestado en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.



Irán continúa avanzando en la industria nuclear, ha añadido, "y esta vez no confiará en las palabras y los eslóganes", según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Tasnim. Irán ha presentado la lista de sus demandas y alrededor de 1.600 sanciones que deben terminarse, ha señalado.



Mientras, la comisión conjunta del acuerdo nuclear iraní ha completado este viernes en Viena la primera ronda del proceso para facilitar la vuelta de Estados Unidos al pacto y, tras una reunión positiva, se ha citado la próxima semana para continuar los trabajos.



La UE, que ejerce de coordinador de la comisión de seguimiento del acuerdo nuclear, ha apuntado en un comunicado que los grupos de expertos han informado a las partes sobre las posibilidades para garantizar la implementación nuclear y levantar sanciones. "Los participantes tomaron nota del intercambio constructivo y enfocado en resultados", ha señalado el comunicado de la diplomacia europea.