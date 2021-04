Irán activa nuevas centrifugadoras de enriquecimiento de uranio

actualiza con inauguración de fábrica ///Teherán, 10 Abr 2021 (AFP) - Irán anunció este sábado la puesta en marcha de nuevos conjuntos de modernas centrifugadoras que permitirán enriquecer más rápidamente uranio, cuyo uso está prohibido por el acuerdo internacional sobre su programa nuclear alcanzado en 2015.Los anuncios coinciden con las negociaciones en Viena entre Irán y los demás Estados que forman parte del acuerdo de 2015 --China, Francia, Alemania, Reino Unido y Rusia-- sobre cómo reintegrar a Estados Unidos en el pacto. El viernes, un funcionario estadounidense que no quiso identificarse dijo que Estados Unidos había hecho propuestas "muy serias" a Irán de forma indirecta para reactivar el acuerdo y que esperaban cierta "reciprocidad".Pero las medidas anunciadas a bombo y platillo el sábado por el ejecutivo iraní no van en esta dirección.El presidente Hasan Rohani inauguró oficialmente un conjunto de 164 centrifugadoras de tipo IR-6 y de 30 IR-5, instaladas en el complejo de Natanz (centro), en una ceremonia telemática retransmitida por la televisión estatal."Por favor, inicien la operación de alimentación de gas [de uranio] de la [cascada] de centrifugadoras de nueva generación en el complejo de enriquecimiento de Natanz", dijo el presidente.La televisión no emitió imágenes de las cascadas (conjuntos interconectados) de centrifugadoras, pero ingenieros con batas blancas confirmaron su puesta en servicio.Rohani también inauguró a distancia una fábrica de construcción de centrifugadoras, para reemplazar una planta que resultó muy dañada en julio de 2020 a causa de una explosión "terrorista". - Acuerdo moribundo - El acuerdo de Viena de 2015 está moribundo desde que Estados Unidos lo abandonó unilateralmente en 2018, durante el mandato del presidente Donald Trump, restableciendo sanciones económicas y financieras contra Irán.Como represalia, Teherán comenzó a incumplir sus compromisos a partir de mayo de 2019, y el ritmo se ha acelerado en los últimos meses. El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo estar dispuesto a reincorporarse al acuerdo, es decir a levantar las sanciones tras las negociaciones.Por su parte, Irán dice estar dispuesto a volver a la plena aplicación del texto, siempre que Estados Unidos levante primero todas las sanciones que volvió a imponer o instauró contra el país desde 2018.Por el momento, Irán se niega a negociar directamente con Estados Unidos. Las centrifugadoras IR-5 e IR-6 permiten enriquecer uranio más rápidamente y en mayor cantidad que las centrifugadoras IR-1 de "primera generación", las únicas que el acuerdo de Viena permite utilizar a Irán. Rohani reiteró en la ceremonia con motivo del Día Nacional de la Tecnología Nuclear que el programa nuclear de su país es puramente "pacífico". Hasta ahora, las conversaciones mantenidas esta semana en Viena entre Irán y sus socios para reactivar el acuerdo fueron calificadas de "productivas" por la Unión Europea, que coordina las discusiones. Según Rusia, para "mantener el impulso positivo", los diplomáticos de los países que aún forman parte del acuerdo de Viena "se reunirán de nuevo la próxima semana" en la capital austriaca. Teherán considera que esta reunión debería celebrarse el miércoles, a nivel de viceministros de Relaciones Exteriores.ap-mj/mdz/bl-pc/jz/eg -------------------------------------------------------------