Hannibal Laguna, íntimo amigo de Rocío Carrasco: "Yo he sido conocedor de su sufrimiento"

10/04/2021



MADRID, 10 (CHANCE)



Llevamos solamente unas semanas con el documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y lo cierto es que se nos hace como si fueran meses. No se habla de otra cosa en las calles, con amigos y hasta los rostros conocidos que nunca han hablado de temas del corazón se atreven a dar su opinión al respecto, ya que no es solo la vida de Rocío Carrasco, sino algo que sufren un gran número de mujeres en su día a día.



Hannibal Laguna, gran amigo de Rocío Carrasco que diseñó su vestido de novia, nos ha querido dar su opinión al respecto y nos ha confesado que: "Yo he sido conocedor de su sufrimiento. Conozco de primera mano la situación, realmente creo que estamos muy satisfechos de que ella pueda contar lo que lleva vivido en tantos años".



Una opinión que se asemeja mucho a la que da el círculo más cercano de Rocío en estos momentos. Tampoco se ha querido guardar su opinión respecto a Fidel: "No solo es una persona encantadora y maravillosa, sino que he compartido grandes momentos estos años. Para mí es una persona entrañable y maravillosa".



En cuanto a si la animaba a que hablara públicamente, Hannibal Laguna nos confiesa que eso depende de la persona ya que cada uno necesita un tiempo para tener fuerza: "Las personas cada una tiene su momento para estar preparados para asumir y afrontar lo que tiene que contar y en el momento que lo van hacer y las consecuencias que tiene. Lo importante es que las personas puedan encontrar ese momento para contar su realidad. Hay muchas mujeres que no han encontrado su momento para hacerlo y lamentablemente ya no pueden hacerlo".