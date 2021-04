Fútbol/Primera.- (Previa) La Real Sociedad busca refrendar su quinto puesto en un convulso Mestalla

Villarreal y Granada dejan atrás su suerte dispar en Europa ante Osasuna y Valladolid



La Real Sociedad, flamante campeón de la Copa del Rey, busca este domingo en Mestalla (16.15 horas), donde todavía colea el 'caso Diakhaby', reconducir su rumbo liguero tras el doble derbi ante el Athletic Club, en una trigésima jornada de LaLiga Santander en la que Villarreal y Granada, tras su suerte dispar en la Liga Europa, retoman la competición doméstica en casa ante Osasuna (14.00 horas) y a domicilio ante el Real Valladolid (18.30 horas), respectivamente.



A falta de nueve fechas para la conclusión del curso, el tren de la 'Champions' parece haberse escapado para los donostiarras; con solo una victoria en sus últimos cinco partidos de Liga, los de Imanol Alguacil tienen la zona de Liga de Campeones a 12 puntos, los 58 que dan la cuarta plaza al Sevilla. Además, aunque son quintos, Europa tampoco está garantizada para la próxima temporada.



En principio, quinto y sexto irían a la Liga Europa, mientras que el séptimo se estrenaría en la novedosa Conference League. Sin embargo, un triunfo del Athletic en la final copera de la próxima semana ante el Barça daría a los 'leones' uno de los billetes para la segunda competición continental, a la que también iría el quinto, y el sexto jugaría la Conference League, sin premio para el séptimo. Ahora, la Real (5), el Real Betis (6) y el Villarreal (7) están empatados a 46 unidades, y Celta (37), Granada y Athletic (36) siguen presionando.



Por ello, el conjunto 'txuri urdin', que salvó entre semana en el 89 un empate en el duelo liguero aplazado ante los bilbaínos por la Copa, no puede confiarse y quiere volver a ganar tras haber conseguido solo un punto de los últimos nueve. Todo ello en un encuentro que afrontan sin los lesionados Illarramendi, David Silva -que no puede volver a 'casa'-, Sangalli, Guridi y Aihen, el sancionado Zubimendi y Zubeldia, pendiente del recurso por su quinta amarilla.



Enfrente, el Valencia recibe a los vascos en medio de una semana convulsa por lo sucedido el pasado fin de semana en el Carranza, donde Mouctar Diakhaby acusó al futbolista del Cádiz Juan Cala de dirigirle un insulto racista. Sin embargo, LaLiga comunicó este viernes que no había encontrado "ninguna prueba" sobre el hecho que motivó que los jugadores valencianistas abandonasen el terreno de juego.



En medio del cruce de acusaciones y reacciones, el conjunto 'che' (33) buscará olvidar la derrota en tierras gaditanas y volver a ganar para acabar con la irregular marcha que le ha hecho alternar triunfos y derrotas en las últimas semanas y que le mantiene con solo siete unidades de renta sobre el descenso. Gonçalo Guedes regresa al equipo tras recuperarse de una contusión, como probablemente harán Maxi Gómez, Mangala y Piccini, por lo que Javi Gracia podría tener la única baja de Cillessen.



EL VILLARREAL QUIERE SEGUIR ASCENDIENDO ANTE UN OSASUNA SIN GOL



Por su parte, el Villarreal recibe a Osasuna con la euforia de haber encarrilado su eliminatoria de cuartos de la Liga Europa con una victoria a domicilio ante el Dinamo Zagreb (0-1) y con la confianza que supone haber ganado sus últimos tres encuentros de Liga -ante Eibar (1-3), Cádiz (2-1) y Granada (0-3)-.



Los de Unai Emery, que no podrán contar con Iborra ni Estupiñán, tendrán de nuevo la baza de Gerard Moreno, actual máximo goleador español de la competición (19) y autor de un 'hat-trick' ante los nazaríes y del tanto en Croacia, aunque el técnico vasco podría realizar rotaciones para refrescar al equipo.



Mientras, los navarros buscarán reconciliarse con el gol, después de más de un mes sin ver puerta. Desde el pasado 27 de febrero, cuando ganaron al Alavés (0-1), los de Jagoba Arrasate no han vuelto a marcar, cayendo ante el Barcelona (0-2) y cosechando tres empates sin goles ante Valladolid, Huesca y Getafe. Con ello, suman 31 unidades, cinco más que las que marcan la zona de quema.



EL VALLADOLID BUSCA ALEJAR EL DESCENSO ANTE UN TOCADO GRANADA



Por último, en el José Zorrilla, el Granada aparca Europa y la triste derrota ante el Manchester United (0-2) para intentar reaccionar en Liga, donde ha caído en tres de los últimos cuatro partidos, en un duelo en el que el Real Valladolid quiere seguir alejándose del descenso.



Los goles de Rashford y Bruno Fernandes dejaron tocado al conjunto de Diego Martínez, que deberán buscar la gesta en la vuelta de cuartos en Old Trafford, pero antes tratarán de apurar sus opciones en la competición doméstica, en la que Valencia y Villarreal le endosaron dos derrotas en las dos últimas jornadas.



Todavía más urgencias tienen los pucelanos, que a pesar de caer en el descuento la pasada semana ante el Barça (1-0) han logrado salir de los puestos de quema gracias a haber puntuado en las cuatro fechas anteriores; los de Sergio González cuentan ahora con 27 puntos y aventajan en solo uno al primero de los equipos en descenso, el Elche.



