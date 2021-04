Fútbol/Primera.- Previa del Real Betis - Atlético de Madrid

El Atlético, sin margen de error en el Villamarín



Los de Simeone vuelven a Sevilla con el objetivo de retener el liderato



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid visita este domingo el Benito Villamarín (21.00 horas/Movistar LaLiga) con el objetivo de no dejarse más puntos en su lucha por el título de LaLiga Santander, en una trigésima jornada en la que aspira a retener su liderato ante el acoso de FC Barcelona y Real Madrid, que buscan 'herirse' entre ellos.



Sabiendo ya el resultado del Clásico, los de Diego Pablo Simeone necesitan sí o sí ganar en el recinto verdiblanco si quieren mantenerse al frente de la tabla de cara a las ocho jornadas finales del campeonato. El tropiezo de la semana pasada, también en Sevilla aunque en el Ramón Sánchez-Pizjuán (1-0), les dejó sin margen de error.



Y es que desde el empate ante el Celta (2-2) a principios de febrero, los rojiblancos (66) han perdido la fiabilidad que les llevó a alcanzar números récord al final de la primera vuelta -llegando a los 50 puntos a mitad de curso que les dieron la Liga en la temporada 2013-14-. En ese tiempo, solo han sumado 16 de las 30 unidades en juego y lograron cuatro victorias en diez partidos, la última de ellas justo antes del parón por selecciones ante el Deportivo Alavés.



Aun así, iniciaron la trigésima jornada con un punto de ventaja sobre el Barça (65) y tres sobre los madridistas (63), y a eso se agarran en la capital hispalense. "Siempre jugamos contra todos y contra todo. ¿Ustedes piensan que se juega de otra manera? Pedimos llegar así a las últimas cinco jornadas de una liga tan compleja, tan competitiva y tan dura como la española, donde Real Madrid y Barcelona nos tienen acostumbrados a que en los últimos diez años han ganado siempre ellos, salvo nosotros en 2014", declaró en rueda de prensa.



En su segundo encuentro consecutivo en Sevilla, deberán recuperar su puntería de cara a puerta después de quedarse a cero en tres de sus últimos cuatro encuentros. En ese objetivo, no podrá contar con sus dos máximos artilleros este curso: Luis Suárez (19) y Marcos Llorente (9), ambos sancionados y con el uruguayo, además, con una lesión en el gemelo. Tampoco estará el francés Geoffrey Kondogbia, mientras que Moussa Dembélé y Vitolo son duda por molestias.



La ausencia de los dos titulares indiscutibles obligará al 'Cholo' a hacer modificaciones en el equipo titular, empezando por la dupla atacante, que pasará a estar formada por el argentino Ángel Correa y el portugués Joao Félix.



También entrarán el uruguayo José María Giménez y el montenegrino Stefan Savic en el centro de la defensa, de la que se cae Felipe Monteiro; así como Yannick Carrasco, ausente en el Pizjuán por sanción, como carrilero, y Héctor Herrera en el centro del campo.



EL BETIS, A AFIANZARSE EN EUROPA



Enfrente, el conjunto rojiblanco se encontrará a un Real Betis concentrado en su objetivo de jugar en el Viejo Continente la próxima campaña, que tiene encarrilado, aunque no garantizado, con su magnífica progresión de las últimas semanas.



Solo el FC Barcelona y el Sevilla han conseguido doblegarles en LaLiga desde el comienzo del año, en el que solo se les han escapado 12 de los 39 puntos que se han puesto en juego. Así, ocupan la sexta plaza, que garantiza la presencia en Europa, aunque empatados a 46 unidades con la Real Sociedad, quinta, y el Villarreal, séptimo; una victoria del Athletic en la final de Copa podría hacer saltar todas las previsiones y dejar sin efecto la séptima plaza continental, por lo que no hay lugar para relajaciones.



"No creo que nosotros vayamos a ser jueces de LaLiga. Todavía quedan ocho partidos más para pelear por los objetivos", advirtió el técnico Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al partido, en la que confirmó que ni el delantero Borja Iglesias ni el centrocampista mexicano Andrés Guardado van a estar "disponibles".



Así, las dos bajas, que se unen a las del sancionado Víctor Ruiz y los lesionados Víctor Camarasa y Dani Martín, obligarán al preparador chileno a cambiar el once con respecto al que empató la semana pasada en el Martínez Valero (1-1), con Juanmi o Loren peleando por un lugar en la punta de ataque.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



REAL BETIS: Bravo; Emerson, Mandi, Sidnei, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Carvalho, Canales, Ruibal, Fekir; y Juanmi.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco; Lemar, Herrera, Koke; Correa y Joao Félix.



--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C.Balear).



--ESTADIO: Benito Villamarín.



--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.