Fútbol/Primera.- (Crónica) El Athletic no remonta el vuelo y el Levante complica la vida al Eibar

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Athletic Club sigue sin retomar el camino de la victoria por sexto partido consecutivo -final de Copa incluida ante la Real- tras no pasar del 0-0 ante un necesitado Deportivo Alavés, que estrenó a Javi Calleja como técnico, mientras que el Levante complicó aún más la vida a un Eibar que se hunde como colista en la Liga Santander.



En San Mamés, el equipo de Marcelino no pudo levantar la moral de cara a la segunda final de Copa que afrontará el próximo sábado. En esta ocasión será contra el Barça y los leones llegarán con muchas dudas tras un nuevo empate en su tercer derbi consecutivo. Este sábado no dieron con la tecla en un partido con varias alternativas y que no sirve a ninguno.



Los rojiblancos se toparon con Pacheco en la recta final en disparos de Berenguer y Núñez, pero los babazorros también vieron cómo el árbitro les anulaba dos goles a Lejeune y Joselu, ambos por un exiguo fuera de juego. De esta forma, el reparto de puntos deja al Athletic en la décima posición, casi igual de lejos del descenso, que de los puestos europeos.



Por su parte, el Levante logró la victoria en casa del Eibar (0-1) gracias a un gol de Jorge de Frutos en el tiempo de prologanción de la primera mitad. Una gran jugada de los granotas por la banda izquierda terminó en botas de Clerc, que sacó el 'pase de la muerte' para que el segoviano descosiese el balón y batiese a Dmitrovic.



Los de José Luis Mendilibar intentaron levantarse en la segunda mitad, pero no supieron encontrar el camino para meter mano al Levante. La derrota deja a los armeros en la última posición, a cuatro de la salvación, tras acumular una racha negativa de 13 jornadas sin ganar. Su última victoria fue el 3 de enero ante el Granada y la semana que viene visita el Wanda.



Por su parte, los pupilos de Paco López vuelven a ganar fuera de casa tres semanas después de asaltar el Metropolitano y se colocan en una privilegiada octava posición. Una temporada para enmarcar la de los valencianos, que fueron semifinalistas de Copa y no pasarán apuros para seguir un año más en la máxima categoría del fútbol español.



EL CÁDIZ, AJENO A LA POLÉMICA, VENCE EN EL COLISEUM



Además, el Cádiz logró tres puntos de oro en su visita al Coliseum Alfonso Pérez (0-1) gracias a un gol en propia meta de David Timor que deja a los andaluces muy cerca de la permanencia. El triunfo, que permitió la revancha tras el 0-2 del Carranza, llegó en una acción fortuita por el costado izquierdo.



El 'Pacha' Espino sacó un centro desde la banda y el centrocampista valenciano no pudo evitar meter el autogol con el pecho. El 'Geta' no se encogió y dispuso de mejores ocasiones que su rival para haber conseguido -al menos- el empate. Aleñá, Kubo y Olivera lo intentaron con claridad ante la meta de Ledesma, pero no hubo manera. Los de Bordalás se quedan con cuatro puntos de renta sobre el descenso.



El Cádiz aguantó en la recta final y supo llevarse un triunfo muy trabajado en el sur de Madrid. Juan Cala, en la picota toda la semana por el episodio vivido el fin de semana pasado con Diakhaby, jugó los 90 minutos y agradeció el trato del Getafe -club donde militó- y de los aficionados que pudieron saludarle al comienzo del partido.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 30.



-Sábado 10.



Getafe - Cádiz 0-1.



Athletic - Alavés 0-0.



Eibar - Levante 0-1.



Real Madrid - Barcelona 21.00.



-Domingo 11.



Villarreal - Osasuna 14.00.



Valencia - Real Sociedad 16.15.



Valladolid - Granada 18.30.



Betis - Atlético 21.00.



-Lunes 12.



Celta - Sevilla 21.00.



-Viernes 9 abril.



Huesca - Elche 3-1.