Fútbol.- Zidane: "Tuvimos ocasiones para meter el tercero y el cuarto"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, se mostró satisfecho del triunfo en el Clásico (2-1) gracias a los goles de Benzema y Kroos, y lamentó no haber ganado por una diferencia más amplia porque tuvieron ocasiones "para meter el tercero y el cuarto" ante el FC Barcelona.



"Ha sido un partido complicado, la primera parte ha sido nuestra pero también sufrimos. El Barcelona es muy buen equipo, te encuentra espacios rápidamente pero controlamos y al final creo que merecimos la victoria", analizó el técnico francés en rueda de prensa.



"Tuvimos ocasiones para meter el tercero y el cuarto. Sufrimos, claro, porque este partido nos ha exigido muchísimo, igual que el partido del Liverpool. Al final creo que es una victoria merecida del Real Madrid", añadió Zidane ante los medios.



Preguntado por el cambio de Lucas Vázquez, que tuvo que retirarse lesionado, el entrenador merengue dijo que "no" cambió "nada" en el sistema. "Lucas sale porque tenía un golpe muy fuerte, no podía seguir, y Odriozola entró en su sitio".



"Estamos al límite físicamente, hoy ha sido un partido tremendo, y esto es el fútbol. Mejor terminando con tres puntos, sin duda. No hemos ganado nada, es solo un partido, son tres puntos y no va a cambiar nada por este partido. Estamos en la pelea como los demás equipos", reiteró 'Zizou'.



En otras cuestiones, el galo rechazó referirse a su rueda de prensa de hace unos meses cuando estaban lejos de poder pelear por el título. "No miro los medios cuando van bien, ni cuando van mal las cosas. Nosotros tenemos que seguir con lo que estamos haciendo y no vamos a cambiar nada, sabemos que será difícil y habrá partidos muy complicados pero tenemos que seguir siendo nosotros. Sin pensar y sin ver lo que se dice fuera porque esto no ayuda", agregó.



Por último, Zidane se deshizo en elogios con Nacho. "No es sólo ahora, es un jugador muy fiable y muy metido, lleva mucho tiempo en este club, conoce la casa y está siempre dispuesto a jugar cuando le toca. Como todos, me alegro por ellos porque es muy difícil lo que estamos haciendo".



"Los tres cambios que hicimos en la segunda parte: Marcelo, Mariano e Isco; y antes Odriozola, entraron muy bien. Vamos a necesitar a todos y están todos comprometidos con lo que estamos haciendo y los vamos a necesitar", finalizó Zidane.