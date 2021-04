Fútbol.- Nacho: "Sufriendo pero ganando, que es lo importante"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El jugador del Real Madrid Nacho Fernández destacó la capacidad de sufrimiento para imponerse al Barça en el Clásico de este sábado (2-1) y dijo que la victoria, "que es lo importante" les coloca líderes "aunque todavía quede mucho" para el final del Campeonato Nacional de Liga.



"Ha sido un partido muy complicado, he terminado el partido tiritando de frío, ha sido un poco desagradable pero hemos logrado una victoria muy importante. Ahora, a seguir (...) Siempre ganar un Clásico es especial, es bonito y tal y como está la clasificación, tan apretada, es más importante aún", dijo a Movistar +.



En este sentido, Nacho reconoció que "hoy era una final" pero no quiso dar nada por hecho porque tan solo aventajan en un punto al FC Barcelona. "Todavía quedan muchos partidos, queda mucho por pelear todavía", añadió el canterano merengue.



"A la contra nos hemos encontrado muy a gusto. Sabemos que al Barça le gusta tener el balón y para eso teníamos que defender muy juntitos y defender bien. Hemos sufrido bastante pese a los dos goles de ventaja... sufriendo pero ganando, que es lo importante", apuntó.



"Tenemos una plantilla muy amplia, todos estamos dando la cara en partidos importantes como el de hoy, el Liverpool, el míster confía en todos y estamos todos al cien por cien. Luchamos por cosas muy bonitas", finalizó Nacho, que prefirió no valorar la jugada de Mendy y Braithwaite al final del choque. "No la he visto pero para eso está el VAR para mirarlo".