Estados Unidos.- Convocan varias plazas de lector de euskera en universidades de Alemania, Francia, EEUU y Georgia

BILBAO, 10 (EUROPA PRESS)



El Instituto Vasco Etxepare ha abierto hasta el próximo día 30 el plazo de presentación de solicitudes para la selección de varias plazas de lector de euskera y cultura vasca en universidades de Alemania, Francia, Estados Unidos y Georgia.



Según datos de Etxepare, recogidos por Europa Press, la plaza de lector para la Universidad Freie de Berlín en Alemania (2021) requiere estar en posesión del título universitario de grado (o licencia) y tener el nivel C1 (PL3) o equivalente de euskera y tener acreditado el nivel B2 de inglés y el nivel A2 de alemán.



Se priorizará el Grado o Licencias de Filología Vasca, Estudios Vascos o Traducción e Interpretación (Lengua a: euskera) y los másteres en dichas materias, así como tener acreditado el nivel de C2 de euskera o el PL4. El profesor tendrá una carga de trabajo entre 19 y 20 horas lectivas semanales.



Por su parte, la selección de un lector para la Universidad Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU), en Georgia, cuenta con una dotación presupuestaria de 10.000 euros. Es requisito poseer Grado o Licencias de Filología Vasca, Estudios Vascos o Traducción e Interpretación (Lengua a: euskera) o un grado o licencia en Humanidades, Ciencias Sociales o Letras (por ejemplo, idiomas, filosofía, historia, lingüística, traducción) y un Máster en Humanidades, Ciencias Sociales o Letras.



NIVEL DE INGLÉS



También se debe estar en posesión de un certificado equivalente a PL 3 o C1 de competencia lingüística en euskera y tener al menos un nivel C1 de inglés. En el caso de los que no dispongan de título de inglés, la Universidad podrá realizar una entrevista con los candidatos, una vez que el Instituto Vasco Etxepare haya propuesto a los candidatos.



Se priorizarán másteres de Estudios Vascos, así como tener acreditado el nivel de C2 de euskera o el PL4, y artículos o conferencias en el ámbito lingüístico



Por su lado, la selección de un lector para las Universidades Sorbonne Nouvelle y Sorbonne Université de París contará con una dotación presupuestaria de 34.195 euros. De ellos, serán 32.500 euros por curso en la Sorbonne Nouvelle Université y 1.695 euros por curso en la Sorbonne Université.



Para ello, es necesario estar en posesión del título universitario de grado (o licencia) y tener el nivel C1 (PL3) o equivalente de euskera y tener acreditado el nivel B2 de Francés. La Universidad podrá someter a los candidatos a una prueba para demostrar si tienen o no ese nivel, en el caso de quienes carezcan de certificado de francés, una vez que el Instituto Vasco Etxepare haya realizado la propuesta de candidatos.



Además, se requiere tener una titulación de Master. Se priorizará el Grado o Licencias de Filología Vasca, Estudios Vascos o Traducción e Interpretación (Lengua a: euskera) y los másteres en dichas materias, así como tener acreditado el nivel de C2 de euskera o el PL4.



UNIVERSIDAD DE CHICAGO



Para optar a la plaza de lector en la Universidad de Chicago, dotada con 54.794 dólares, hay que estar en posesión del título universitario de grado (o licencia) y tener el nivel C1 (PL3) o equivalente de euskera y tener acreditado el nivel C1 de inglés.



Se priorizará el Grado o Licencias de Filología Vasca, Estudios Vascos o Traducción e Interpretación (Lengua a: euskera) y los másteres en dichas materias, así como tener acreditado el nivel de C2 de euskera o el PL4.



Finalmente, la selección de un lector para la Universidad alemana de Leipzig, que cuenta con una dotación presupuestaria de 38.100 euros, pide estar en posesión del título de grado universitario (o licencia) y nivel de euskera C1 (PL3) o equivalente y tener al menos el nivel de alemán B1.



En relación al nivel de alemán, la Universidad podrá someter a los candidatos a una prueba para demostrar si tienen o no ese nivel en el caso de que no tengan certificado de alemán, una vez que el Instituto Vasco Etxepare haya realizado la propuesta de los candidatos. Además, se deberá contar con experiencia acreditada en la enseñanza de idiomas, valorándose especialmente la experiencia en la enseñanza del euskera.



Se priorizará el Grado o Licencias de Filología Vasca, Estudios Vascos o Traducción e Interpretación (Lengua a: euskera) y los másteres en dichas materias, así como tener acreditado el nivel de C2 de euskera o el PL4. Será mérito especialmente valorado la experiencia en sociolingüística, políticas lingüísticas o gestión cultural.