El sobrino del ‘Canelo’ Álvarez debutará en el boxeo profesional en junio

El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez. EFE/ Giorgio Viera/Archivo

Guadalajara (México), 9 abr (EFE).- El peso superpluma Johansen Álvarez, sobrino del campeón mundial de boxeo Saúl ‘Canelo’ Álvarez, debutará como profesional el próximo mes de junio, anunció este viernes José Reynoso, entrenador del pugilista. “Es un chico de boxeo alegre, con movimiento de cintura y un buen contragolpe; además pega fuerte”, dijo a Efe Reynoso tras la presentación del joven de 17 años que ganó 24 combates como amateur. Reynoso explicó que el novato, hijo de Gonzalo Álvarez, hermano del ‘Canelo’, se ha preparado bien y aunque no conoce su rival, está mentalizado para tener un buen debut. “Es disciplinado y respetuoso con su profesión; aprende día a día y estamos optimistas”, dijo. Saúl ‘Canelo’ Álvarez, mejor boxeador sin límite de peso, posee las fajas de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo y el próximo mes de mayo buscará el cetro de la Organización Mundial ante el inglés Bylly Joe Saunders. Johansen reconoció que ser familia del mejor boxeador del momento es una responsabilidad, pero se plantea escribir su propia historia sin compararse con su tío. “El apellido pesa, pero lo tomo con responsabilidad”, señaló. Aunque perfila su estilo, basado en la técnica y el boxeo fino pero con una buena pegada, Johansen Álvarez aseguró estar preparado para adaptarse a cualquier tipo de rival y confió en salir adelante en su primer combate. “Estoy muy emocionado, motivado, he trabajado mucho más duro que como lo hice en el boxeo amateur porque el profesionalismo es algo más grande”, reveló. El ‘Canelo’ Álvarez, con 55 victorias, 37 por la vía rápida, con una derrota y dos empates, encabeza una dinastía familiar de boxeadores, lo cual le permitió a Johansen crecer en un ambiente relacionado con el pugilismo. “De niño me gustaba el fútbol por mi madre que jugó en tercera división, también practiqué baloncesto y fútbol americano, pero lo que me llamó la atención fue el boxeo y es lo que quiero hacer toda mi vida”, concluyó. EFE gb/car/msp (foto) (vídeo)