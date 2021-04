El segundo día de pruebas abiertas tiene a Newarden y Montoya de protagonistas

El piloto colombiano Juan Pablo Montoya. EFE / AJ Mast

Indianápolis (EE.UU.), 9 abr (EFE).- El piloto estadounidense Josef Newgarden y el veterano colombiano Juan Pablo Montoya fueron este viernes los grandes protagonistas en el segundo y último día de entrenamientos abiertos de cara a la 105 edición de las 500 Millas de Indianápolis.

Newarden, dos veces ganador del campeonato NTT INDYCAR SERIES en los últimos cuatro años, reconoció, sin ningún tipo de reservas que triunfar en las 500 Millas de Indianápolis es la meta más grande que pueda tener en su carrera como piloto.

Si la tabla de velocidad que dejó el segundo día de los Entrenamientos Abiertos realizados en el Indianapolis Motor Speedway (IMS) es una indicación, ese sueño podría hacerse realidad el próximo mes de mayo.

Newgarden fue el piloto más rápido en la jornada y en general después de dos días de pruebas, dando una vuelta superior de 365,029 kilómetros por hora con su monoplaza No. 2 Team Penske Chevrolet bajo cielos mayormente soleados en el óvalo de algo más de cuatro kilómetros.

La marca de Newgarden eclipsó fácilmente la velocidad máxima del primer día del jueves, 361,180 kilómetros por hora bajo unas condiciones de lluvia, que logró el francés Sebastien Bourdais en el Chevrolet No. 14 AJ Foyt Racing.

"Fue un día bastante bueno", comentó Newgarden. "Estaba bastante feliz con el coche. Creo que todavía necesitamos algo de trabajo, seguro, pero tener una lectura inicial sobre dónde estamos es bueno".

El joven piloto reiteró que "Obviamente, hay muchas partes nuevas y diferencias en los últimos años, por lo que solo estamos tratando de evaluar en qué necesitamos trabajar realmente estas últimas semanas antes de regresar aquí en mayo. Pero estoy bastante feliz".

Los ganadores de la Indy 500 y los campeones de la INDYCAR SERIES dominaron la parte superior de la tabla de velocidad.

El dos veces ganador de la Indy 500, el japonés Takuma Sato, fue segundo con 364,305 kilómetros abordo del monoplaza No. 30 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda.

Mientras que Montoya, de 45 años, también bicampeón en Indianápolis (2000 y 2015), además de CART en 1999, acabó con un brillante tercer mejor registro de 363,909 kilómetros por hora al mando del coche No. 86 Arrow McLaren SP Chevrolet.

El seis veces campeón de la NTT INDYCAR SERIES y ganador de la Indy 500 2008, el neozelandés Scott Dixon, fue cuarto con 363,560 kilómetros.

Mientras que Graham Rahal completó los cinco primeros con 363,138 kilómetros por hora al mando del monoplaza No. 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda.

El RLL fue el único equipo que llevó a dos pilotos a estar entre los cinco primeros hoy, y Rahal fue el piloto más rápido sin el beneficio de un remolque aerodinámico en el tráfico, con 357,192. Sato ganó la 104ª edición de las 500 Millas de Indianápolis el pasado 23 de agosto, con su compañero de equipo Rahal tercero.

El límite de velocidad aumentó hoy en condiciones más favorables y paquetes más grandes y aerodinámicos. Los 12 mejores pilotos dieron vueltas más rápidas que el líder del jueves, el francés Sébastien Bourdais, ganador de las pruebas del jueves.

El mexicano Pato O'Ward, compañero de Montoya, acabó noveno, el brasileño Helio Castroneves fue 10 y el español Alex Palou ocupó el decimoquinto puesto.

El paso de gotas de lluvia y las inspecciones de vías solo interrumpieron brevemente la sesión de nueve horas. El novato Scott McLaughlin dio 195 vueltas en su No. 3 Team Penske Chevrolet, más que cualquier otro piloto y a solo cinco vueltas de la distancia total de la carrera de 500 millas.

Lo siguiente para la NTT INDYCAR SERIES es la apertura de la temporada 2021, el Honda Indy Grand Prix de Alabama, el domingo 18 de abril en Barber Motorsports Park en Birmingham, Alabama.

Mientras que la 105ª edición de las 500 Millas de Indianápolis presentada está programada para el domingo 30 de mayo en el mismo escenario del IMS.