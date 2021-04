El Salvador no registra homicidios en 55 % de sus municipios, según Gobierno

Vista aérea de San Salvador (El Salvador). EFE/ Vladimir Chicas/Archivo

San Salvador, 9 abr (EFE).- El 55 % de los municipios de El Salvador no ha registrado homicidios en lo que va del 2021, informó este viernes el Gobierno del país centroamericano, que lo atribuye a un plan de "control territorial".

La Presidencia salvadoreña señaló que las estadísticas policiales dan cuenta de que en 145 de los 262 municipios del país "no han ocurrido asesinatos entre el 1 de enero y el 6 de abril" pasados.

"El éxito alcanzado en materia de seguridad es el fruto del trabajo y esmero de los agentes policiales y los soldados", además del "orden y disciplina en el sistema penitenciario y el bloqueo de la comunicación dentro de las cárceles", apuntó la fuente.

Añadió que entre los municipios en los que las autoridades policiales no han reportado muertes violentas en este año está los centrales San Marcos, Santiago Texacuangos y Aguilares, "que en el pasado tuvieron alta incidencia delincuencial".

"La baja sostenida de los homicidios y otros delitos de alto impacto es el resultado del desarrollo de acciones encaminadas a fortalecer el control de los territorios por parte de la Policía y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), como parte de la estrategia de seguridad que se implementa desde el 20 de junio de 2019", sostuvo.

El Ejecutivo de Nayib Bukele, que asumió el poder el 1 de junio de 2019, implementa un plan con el que busca recuperar el control de los territorios controlados por las "maras" y atribuye a este plan una sensible reducción de los homicidios, que llegaron a 1.322 asesinatos en el 2020.

Según la Presidencia, esta cifra de homicidios está por debajo de la registrada en 2019, cuando se computaron 2.398 muertes violentas.

Las cifras oficiales indican que durante el 2020 El Salvador registró 30 días sin homicidios, "lo cual constituye un gran logro de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno".